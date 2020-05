CGR pide anular el oscuro trato

Los contralores colegiados decidieron ayer enviar toda la documentación del contrato de 6.5 millones de dólares firmado entre el presidente Ejecutivo de ENEL, Ernesto Martínez Tiffer, y Rogelio Blanco Díez, Consejero Delegado de la supuesta firma española Gero-ICI, al procurador Hernán Estrada, para que éste se disponga a anularlo.



Mientras tanto, Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas, MEM, confesó ayer que la intención de Martínez Tiffer, de firmar el contrato entre Gero Ibérica de Comercio Internacional, Gero-ICI, y la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, pasó delante de los ojos de todos los directivos de la entidad estatal, y nadie preguntó por qué no se iba a licitar, ni quién era la misteriosa firma española que proveería los repuestos.



Estrada debe actuar



El vicepresidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, consideró que Estrada es quien puede promover ante los tribunales acciones para anular el contrato de manera expedita.



“Si hubo un contrato, nosotros podríamos denunciarlo de nulidad dentro de unos meses, porque la auditoría es un proceso, mientras que el señor Procurador puede demandar la nulidad ante los tribunales civiles ya, que creo es lo que le conviene al Estado si ENEL insiste en hacer valer ese contrato”, dijo Argüello Poessy.



El Contralor Vicepresidente no descartó retomarlo si se llegara a comprobar que ha habido algún desembolso de los fondos estatales para la supuesta firma española, tal y como lo han afirmado fuentes extraoficiales a END.



“Acordate que si el Procurador no actúa, nosotros tenemos cinco años para poder denunciar las nulidades, pero lo más efectivo es la acción de la Procuraduría”, dijo el colegiado.



Estrada dice que Martínez Tiffer lo ignoró



Estrada dijo ayer que la Contraloría le remitió el contrato, y aseguró que Martínez Tiffer cometió una agresión importante a su competencia como Procurador al no haberle consultado, porque ellos le han notificado a todas las instituciones del Estado que los contratos los debe hacer su notaría, es decir, la Procuraduría.



“Eso quedó como una intención, menos mal que no se hizo (¿?), pero creo que esas cosas no deben suceder para que no se genere una mala proyección”, dijo Estrada.



“No hubo lesión al Estado, hubo una inadecuada solicitud, una mala gestión, y las cosas, además de hacerlas bien, hay que aparentar hacerlas bien conforme a la ley, para eso está la PGR, que es la autoridad para las contrataciones”, indicó. Ni ENEL ni Gero-ICI han demostrado con documentos la cancelación del contrato, por el contrario, el mismo sigue firme.



Estrada afirmó que los funcionarios deben cumplir la Ley de Contrataciones, y en este caso se debió prever y planificar que las plantas en determinado momento necesitarían repuestos, para comprarlos con tiempo, y de acuerdo a los procedimientos establecidos.



“El que calla, otorga”



Argüello Poessy consideró que el silencio que ha guardado Martínez Tiffer es más que elocuente. “Yo creo que si el señor Martínez Tiffer quisiera enmendar algún error que se hubiera cometido, ya hubiera venido a la Contraloría, pero no lo ha hecho, ni siquiera ha solicitado y, que conste, si lo hace, lo recibiríamos de inmediato”, dijo Argüello.



“¿Qué le cuesta al señor Martínez Tiffer venir a esta Contraloría a explicarnos de qué se trata el asunto?, a lo mejor y a hasta revocamos nuestra decisión de negar su solicitud (de contratación directa). Lo que veo en su silencio es el cumplimiento de aquel adagio: ‘El que calla, otorga’”, refirió el colegiado.



La confesión de Rappaccioli



Rappaccioli, por su parte, admitió que esa cartera tenía conocimiento de la solicitud que estaba haciendo Martínez Tiffer a la Contraloría para comprar repuestos y equipos a Gero-ICI.



“Claro que sí (teníamos conocimiento). Nosotros somos parte de la Junta Directiva de ENEL, y como Ministerio estamos pendientes y preocupados para que las diferentes plantas tengan los debidos repuestos”, dijo Rappaccioli, quien agregó que dicha contratación deberá ser “en el entendido que se cumplan todos los procedimientos, que se presenten todos los documentos”.



“Hemos oído algunas observaciones de parte del Procurador General (Hernán Estrada) y también del doctor Luis Ángel Montenegro, que es el Presidente de la Contraloría, en el sentido de que hubo una falla en cuanto al procedimiento, y ya el Procurador les pidió a ellos (a la Contraloría) que le pasaran la información, para hacer su propia revisión y emitir los dictámenes que correspondan, y hacer las correcciones que sean necesarias”, explicó Rappaccioli.



Negó que ENEL haya enterado dinero a Gero-ICI. “Bajo ningún punto de vista (se ha dado adelanto)”, aseguró. Sin embargo, expuso que si la línea de crédito que propuso ENEL no es la adecuada, “se va a buscar una que sea apropiada, que sea aceptable, que cubra las necesidades básicas que tiene ENEL para garantizar la operación (de las plantas)”.



Ni él conoce a Gero-ICI



Rappaccioli también confesó que no tiene noticia de Gero-ICI, se mostró confiado en Martínez Tiffer, al decir que si él hizo referencia de esa firma, debe existir.



¿Qué conocimiento tiene usted de la empresa Gero-ICI?, preguntó END a Rappaccioli, a lo que respondió: “Yo estoy seguro de que si el ingeniero Martínez, Presidente Ejecutivo de ENEL, hizo referencia de esa empresa, tiene que existir. De cualquier manera, todos los documentos están en manos del Procurador General de la República”.



Enrique Kuant, Director General de Electricidad del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, y Anabel Moncada, Gerente General de Tipitapa Power, dijeron desconocer a la presunta compañía Gero-ICI.



“Realmente yo desconozco (a Gero-ICI), considero que la autoridad que debe responder sería el mismo ENEL, y por otro lado la propia Contraloría”, expresó Kuant. Mientras que Moncada precisó que la única información que tiene de esa empresa es la que ha publicado EL NUEVO DIARIO. “Yo creo que el Presidente de ENEL es quien debe dar las declaraciones pertinentes”, mencionó.