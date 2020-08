“Podría ser una trampa mortal”

El arquitecto Marlon Torres, Director del Instituto Nacional de Deportes, IND, expresó a EL NUEVO DIARIO que la notificación a todas las oficinas que ocupan el Estadio Nacional, de salir de las instalaciones por razones de seguridad, se fundamenta en un estudio preliminar elaborado en abril del año pasado por el Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres (Sinapred).



Dicho análisis, expresó el arquitecto Torres, “nos recomendaba realizar un estudio más concienzudo sobre el tema, para evaluar la situación geológica, sismológica y estructural del Estadio Nacional”.



“Los estudios nos ayudarán a determinar tres posibles escenarios: el primero, que es el más optimista, que el estadio puede continuar usándose tal como está; el segundo, no tan optimista, que se podrá usar después de hacer una inversión para evitar que se convierta en una trampa mortal para los fanáticos, y el tercero, más dramático, que debemos demolerlo, pero eso se determinará dentro de once meses, cuando los estudios hayan concluido”, afirmó el Director del IND.



Reubicaciones



También el arquitecto Torres manifestó que estarán colaborando con todas las instancias que tienen oficinas dentro del Estadio Nacional, como son el Salón de la Fama; la Federación Nicaragüense de Béisbol (Feniba); la Asociación Departamental de Béisbol, así como la delegación departamental del IND, y los tres gimnasios que allí funcionan.



“Estamos viendo diferentes alternativas para ayudar; hay algunas cosas que nos competen a nosotros, como son la representación del IND y los gimnasios, pero hay otras, entre las que se cuentan el Salón de la Fama y Feniba, que no son de nuestra competencia, pero que estamos en toda la disposición de colaborar. Incluso hablamos con la directiva del Salón de la Fama en el último acto de exaltación, y les decía que ésta es una gran oportunidad de buscar estructura propia, que se hiciera el proyecto para presentarlo al Consejo Nacional del Deporte y solicitar un presupuesto”, dijo el arquitecto Torres.



El Director del IND señaló que la reubicación de las instancias es necesaria, “no porque el estadio se vaya a caer”, sino porque no es bueno que haya tráfico de personas mientras se realizan los estudios.



“El estadio no se va a caer, pero pedimos que se trasladen las oficinas, porque si hay muchas personas entrando y saliendo, sí pueden perderse cosas; queremos que este estudio se convierta en un referente, porque sabemos que se hizo un estudio hace 30 años y nadie tiene copia del mismo, entonces pretendemos mandar copias de este estudio a todas las bibliotecas del país, para que dentro de 30 años, si alguien quiere información sobre el estadio, encuentre aunque sea una copia”, dijo el arquitecto Torres.



25 millones de dólares



De acuerdo con el director del IND, si se llegara a determinar que es necesario construir un nuevo estadio, se necesitarían alrededor de 25 millones de dólares.



“Si es necesario construirlo, pues sin duda agotaremos las vías para obtener los recursos para un nuevo estadio, pero quiero ser optimista y pensar que podrá salvarse, aunque digo y repito se harán estudios para determinar la seguridad de los fanáticos, ese es el principal interés del gobierno y de esta instancia”, afirmó el Director del IND.



El estudio



De acuerdo con el estudio preliminar en manos del IND --elaborado en abril del año pasado por una comisión multidisciplinaria integrada por ingenieros del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI); el Centro de Información Geológica de la Universidad Nacional Autónoma (Cigeo-UNAN); Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); Alcaldía de Managua; Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA) y el Colegio de Ingenieros de Nicaragua (CIN)-- es innegable el estado de avanzado deterioro de muchos elementos estructurales del estadio.



“El estado deplorable de deterioro abarca el sistema de graderías, donde se ubican los espectadores; las torres tienen un avanzado estado de corrosión en la unión de la estructura de acero con sus respectivas fundaciones; las rutas de evacuación natural del estadio se han complicado, y se puede convertir en una trampa mortal en caso de pánico general o peligro inminente”, señala en algunas de sus conclusiones el informe.



Otra de las conclusiones destaca que es imposible determinar con la inspección elaborada por el Sinapred, cuál sería la respuesta antisísmica del edificio al momento de un terremoto de magnitud considerable, mayor a los seis grados en la escala de Richter.