Enésima promesa de normar Carrera Judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, dijo que antes de terminar su periodo como Presidente quedará lista la Normativa de la Ley de Carrera Judicial, aprobada hace tres años y medio.



A Martínez se le vence el periodo como magistrado y Presidente de la CSJ en junio, cuando, de acuerdo a un convenio interno de alternabilidad, le corresponderá asumir la Presidencia a un magistrado sandinista. Los magistrados sandinistas han responsabilizado a los liberales, y en especial a Martínez, por el retraso en la aprobación de la Normativa de la Ley de Carrera Judicial, lo que permitiría su plena vigencia.



La ausencia de una normativa de la ley ha permitido que Martínez, en su calidad de Presidente de la CSJ, haya tomado decisiones en asuntos administrativos que de conformidad a la ley, le corresponden al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, integrado por cuatro magistrados.



Martínez respondió con una sonrisa cuando le preguntamos si aprobará la normativa ya casi al finalizar su presidencia, cuando ya no le restará poder administrativo.



La Asociación de Jueces de Nicaragua ha demandado la aprobación de la normativa, y en más de una ocasión, el año pasado marchó a la CSJ, y hasta efectuó paros, y aunque Martínez prometió que se aprobaría en diciembre pasado, no cumplió.



Martínez reveló que cuenta con el respaldo total de la bancada que lo propuso para magistrado (PLC), para ser reelecto para otro

periodo.



“Vine a la Corte porque me propuso una agrupación política, y sigo gozando de la confianza de la bancada, todos me respaldan”, añadió.



Junto a Martínez se le vencerá el periodo este año a los magistrados liberales: Nubia Ortega, Edgard Navas y Ramón Chavarría, y a los andinistas: Ligia Molina, Francisco Rosales, Marvin Aguilar y Yadira Centeno.