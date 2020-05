Mitad de las niñas no eran

Rosa Adilia Vizcaya, Ministra de la Familia, finalmente rompió el silencio en el caso del traslado subrepticio de más de 60 niñas originarias de Sandy Bay hacia la capital, y lo primero que hizo fue asegurar que la delegada de esa región del Caribe no violentó el Código de la Niñez al dar esa orientación, sino que simplemente “lo aplicó de manera incorrecta”.



De esa manera trató de minimizar la actuación de la funcionaria Delayda Wilson, pues afirmó que no hubo una mala intención por brindarles protección a las niñas, sino que fue un problema de procedimientos legales.



“No podría asumir que hay una actitud deliberada, pero se está investigando porque es responsabilidad nuestra. Como autoridad nacional estoy valorando lo que vamos a hacer, pero en este momento me interesa más asegurar el retorno seguro de las niñas a su comunidad”, dijo Vizcaya.





No todos eran huérfanos

Además, afirmó que hubo manipulación por parte los padres de familia, pues no todos los niños eran huérfanos, a como en un principio se decía.



“Hubo manipulación de la problemática local, y eso no hay ni que dudarlo, pues había padres que avalaron el traslado de los niños”, dijo Vizcaya. Indicó que se reunió con 30 padres que pedían que sus hijas se quedaran en Puerto Cabezas, cuando en un primer instante se había dicho que todos los niños eran huérfanos y no tenían familiares.



“Me comuniqué con algunos padres y me decían que sus hijas venían con autorización de ellos. Les referí que el Código de la Niñez establece que ni los padres o tutores pueden transitar de manera irregular con sus hijos a nivel nacional, por eso deben volver a sus comunidades de origen”, expresó la titular de MiFamilia.



También se reunió con la madre Teresa, Directora de Hogar Siervas del Divino Rostro, y le explicó que las niñas ya no irán al orfanato, pues su traslado no se ajustó con los procedimientos que dicta la ley.