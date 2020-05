Procurador contra pago por Cenis

El procurador General de la República (PGR), Hernán Estrada, dijo que harán todo lo legalmente a su alcance para impedir que la próxima cuota que tendrá de pagar el Estado, este 15 de abril, por los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), se haga efectiva.



“Mientras no sean conciliadas las cuentas; mientras esté pendiente la resolución de la Corte Suprema de Justicia en relación con estas transacciones, no debería aplicarse el próximo pago”, opinó Estrada. Afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para hacer valer el clamor general de que esos recursos establecidos en el Presupuesto General de la República, sean aplicados para beneficios sociales.





Promesas de magistrado

El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, dijo que antes del 15 de abril podrían pronunciarse en torno a la petición de la Fiscalía y la Contraloría General de la República, para que se suspenda el pago programado por los Cenis.



La sentencia definitiva de los recursos de amparo no puede estar antes del 15, pero la petición concreta sobre la suspensión, que fue presentada el viernes, podría ser tema de conversación dentro de la Sala y sacarla antes de esa fecha, dijo Rosales.