Acusada probará quién daba las exoneraciones

En una caja de Pandora podrían convertirse las pruebas documentales que la defensa de doña Adilia del Rosario Tom Martínez presentó para ir a juicio oral y público el próximo 17 de abril, porque revelan quiénes fueron los que ordenaron hacer las exoneraciones de impuestos por la introducción de vehículos para 41 personas, donde aparecen desde figuras del clero católico, hasta “famosos” presentadores de la televisión nacional.



El abogado del Estado y la representación fiscal se opusieron a que esas pruebas documentales fueran incorporadas al juicio, bajo el supuesto de que el abogado defensor no las presentó a tiempo, pero el juez Sergio Palacios las admitió debido a que fueron presentadas en el tiempo establecido por la ley, porque si bien es cierto el juicio había sido programado inicialmente para el seis de marzo, todas las partes pidieron la reprogramación.



Tom Martínez está acusada en el Juzgado Quinto Penal de Juicio por la supuesta autoría de fraude en perjuicio del

Estado hasta por 55 mil dólares, y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA).



Este jueves se realizó en el juzgado una audiencia especial de ampliación de pruebas por parte del abogado de Tom,

Ricardo Pérez, quien presentó documentos que indican que su clienta estuvo en la jefatura de la Oficina de Exoneraciones de la DGSA por cortos periodos que van de 1999 a 2000, y del 13 de noviembre de ese mismo año al nueve de enero de 2002.





Alemán y la Ozuna

Según la Fiscalía y la Procuraduría, la acusada trabajó en la DGSA durante las administraciones de Arnoldo Alemán y María Haydée Ozuna, en la presidencia del país y la jefatura de la DGSA, respectivamente, en 1997 y 2002, pero los delitos que le achacan a Tom habrían ocurrido entre 2000 y 2002.



El abogado de Tom señaló que en el inventario de la mencionada oficina de la DGSA, aparece quién daba las órdenes para la exoneración del pago de impuestos, y los beneficiados, ninguno de los cuales está acusado.



El Ministerio Público y la Procuraduría acusan a Tom porque aparentemente no verificó toda la documentación de los solicitantes de exoneraciones, y hasta habría falsificado documentos para justificar la entrega de ese beneficio, no obstante, el abogado de Tom ha dicho que probará en juicio oral que su cliente sólo obedecía órdenes superiores.