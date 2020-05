“La prepa” sigue sin llegar a “La Chureca”

Los recolectores por cuenta propia del vertedero “La Chureca” nuevamente impiden desde ayer el paso a los camiones municipales.



Así, de nuevo se alza la protesta después que la entrada de “La Chureca” fue reabierta hace ocho días. Durante ese tiempo los vehículos distritales de volquete trabajaban normalmente, pero se alega que por labores de limpieza de las vías internas del basurero, los camiones recolectores domiciliares que contienen más desperdicios reciclables, comenzarían a ingresar hasta ayer jueves. Esto se haría constar en un documento que llegaría a firmar el vicealcalde, de conformidad con lo establecido hace tres días.



Sin embargo, ni el documento ni Orochena, y mucho menos los codiciados desperdicios llegaron al vertedero.





Como “la novia de Tola”



“Nos sentimos burlados, Orochena prometió que estaría a las diez de la mañana aquí en ‘La Chureca’, con el documento de los acuerdos para firmarlo, pero no se apareció. Ahora nos están tirando otra versión, que hasta el lunes, pero no lo vamos a esperar”, expresó Tomás Abel, uno de los representantes de los recolectores de “La Chureca”.





Alegan que falta preparar terreno

En el Plantel Los Cocos, por su parte, Ulrich Schilz, Director de Limpieza Pública de la Alcaldía de Managua, comentó que la municipalidad no está obligada a ir a dejarle desechos reciclables a nadie, y que su único compromiso es con los trabajadores, a quienes a partir de la próxima quincena les aparecerá reflejado en su sueldo el incremento acordado.



“Ahorita el terreno sigue sin prestar las condiciones para su entrada, y por eso lo estamos preparando. Posiblemente hasta la próxima semana comenzaremos a mandar los camiones de recolección domiciliar a ‘La Chureca’. Todo depende de las condiciones para esto”, indicó Schilz.



Al preguntarle el porqué nadie se hizo presente en “La Chureca” para hablar de la situación, el Director de Limpieza Pública alegó que la municipalidad no tenía por qué dar razones sobre sus decisiones a un grupo de personas.





El Malecón, el nuevo vertedero de basura

Por otro lado, en la zona este de El Malecón, toneladas de basura continúan inundando y contaminando aún más la playa del lago, a pocos metros de uno de los nuevos canales de desagüe del proyecto millonario de saneamiento, el que aún no finaliza.



Éste es uno de los lugares donde los camiones recolectores de basura domiciliar, y también algunos vehículos con desperdicios de hospitales, vierten los desechos.



Aquí, al menos 200 personas están dedicadas a la recolección de los desechos reciclables. Uno de los trabajadores municipales aseguró que ellos están cumpliendo con lo acordado con los “churequeros”, y ya no están “prepeándose”. “La decisión de no llevar los camiones a ‘La Chureca’ es de los mandos de la municipalidad”, dijo.





Tipitapa inconforme

A veinte kilómetros de la capital, la municipalidad de Tipitapa ayer rechazó momentáneamente los desechos de Managua, por el incumplimiento de los acuerdos de beneficio recíproco.



César Palacios, Director de Servicios Municipales de Tipitapa, comentó que la medida fue una orden del alcalde Norman Córdoba, ya que la Alcaldía de Managua no había reparado un tramo de camino que da al vertedero, no había enviado un camión recolector, ni había hecho la limpieza de la zona acordada.



“Esto al final se resolvió con el compromiso del delegado de Managua, y es que los tipitapeños debemos ver que estamos sacando algún beneficio, no simplemente que somos su basurero”, expresó Palacios.



Agregó que por día Tipitapa está recibiendo 4.5 toneladas de basura de los Distritos IV y VI de Managua. “Lo acordado era que dejaríamos de recibir los desperdicios de la capital hasta que resolvieran su problema, en aproximadamente 15 días, pero tampoco esto puede ser indefinido, porque después nosotros no tendríamos dónde poner nuestra basura, y nos quedaríamos con ese problema”, señaló.