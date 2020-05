Trabajadores se toman empresa Tritón Minera

LEÓN



Desde hace nueve días, la empresa Tritón Minera, ubicada en la comunidad Mina Limón, jurisdicción de Malpaisillo, fue tomada por los trabajadores, después que decidiera disminuir de ocho a seis horas las jornadas laborales.



El representante de los 700 ex trabajadores jubilados y miembros de la Federación de Sindicatos de Trabadores Mineros y Similares, Fesimene, Oscar Moreno Palacios, señaló que no sólo están disminuyendo dos horas laborales, sino que están violentando el salario de más de 500 trabajadores.



Las negociaciones entre los sindicatos “Pedro Roque Blandón”, Industrial Minera, Sindicato Democrático, Ministerio del Trabajo y la patronal, han fracasado en dos ocasiones. A partir del lunes 31 de marzo la empresa solicitó resguardo policial y trasladó la producción de oro por helicóptero hacia Managua.



De acuerdo con Oscar Moreno Palacios, la problemática que atraviesa la empresa ya estaría resuelta, pero existe intransigencia de parte del asesor jurídico Pastor Tórrez Gurdián, quien está a favor de la disminución de las horas laborales. “La patronal está violentando los derechos de los trabajadores, no puede reducir las jornadas laborales, no quiere cumplir lo establecido en el Convenio Colectivo, y como represalia canceló el pago de la última quincena a todos los trabajadores, a pesar de que fue trabajada”, refirió el sindicalista.



La Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo declaró ilegal la huelga y la toma de la empresa. “Estamos molestos porque Severo Martínez, delegado departamental del Mitrab, se ha parcializado con la empresa, ha venido en varias ocasiones a realizar inspecciones y emite resoluciones a favor de la patronal”, explicó Moreno Palacios, quien solicitó a la gerencia de la empresa sentarse a platicar para resolver el problema lo más pronto posible.