Confirman libertad al asesino de Guadamuz

El alcaide Oscar Molina, Director del Centro Penitenciario “La Modelo”, sostuvo su decisión de mantener en convivencia familiar extraordinaria a William Hurtado, sentenciado a dos décadas de cárcel por el asesinato del periodista Carlos Guadamuz. La familia adelantó que apelará dicha decisión.



Esto le fue notificado a Cristina López, viuda de Guadamuz, y a sus hijos Selim y Adilia, quienes el miércoles fueron recibidos en el penal por Molina, que intentó convencer a la familia doliente de sus razones para enviar a la calle a un asesino, por supuestas dolencias.



“Ayer (miércoles) fuimos notificados y declararon sin lugar el recurso de revisión que introdujimos, por cuanto el alcaide dijo tener plena competencia que le confiere la Constitución Política. Éste fue un duro golpe para la familia, estamos afectados y tristes por las violaciones a los derechos humanos que se comenten en este país”, expresó López.



Consideró lamentable que el alcaide Molina “no tenga conciencia ni corazón al ver el dolor de los familiares. Sin embargo, aún estamos confiando en la justicia, por lo cual apelaremos a la prefectura o instancia superior. Nosotros vamos a continuar hasta agotar todas las medidas pertinentes”.



Por su parte, Selim dijo sentirse indignado porque dejan en indefensión a su familia, con un asesino suelto que dijo no estar arrepentido por su crimen, y que de tener la oportunidad, lo volvería a hacer.



“Desde que este tipo está suelto, no puedo estar tranquilo, me impide hacer mis actividades y siento peligro en la calle. No es posible que algo así suceda con el respaldo de las autoridades carcelarias. Ahora la víctima debe sacrificar sus libertades para dárselas al victimario”, precisó.



Sobre esto, Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, indicó que continuarán dando acompañamiento a la familia Guadamuz, esta vez en la apelación.