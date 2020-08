Jubilados se plantaron en el INSS

Unos 500 jubilados y pensionados protagonizaron ayer una protesta en la entrada del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en demanda de varias reivindicaciones que el actual gobierno se comprometió a cumplir.



Las personas de la tercera edad se mantuvieron más de siete horas en el edificio central del INSS, para tratar de concertar una reunión con el titular de la institución, Roberto López, quien no los atiende desde el pasado mes de enero, según expresaron.



Con el plantón, los jubilados quisieron denunciar lo que interpretan como “falta de voluntad y compromiso” de López, quien ni siquiera fue capaz de recibir a la comisión de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua.





Cabezas abucheado

Por la mañana, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, hizo acto de presencia, pero fue abucheado por los protestantes, quienes no lo dejaron pronunciar un discurso con el que, supuestamente, se solidarizaba con sus demandas.



Junto a Cabezas se presentó el dirigente sindical del Frente Nacional de los Trabajadores, Luis Barboza, quien criticó el abandono a los jubilados en las mismas instalaciones del INSS.



Barboza le recordó a López que los funcionarios están en esos puestos para dar respuesta a las demandas de los pobres, y en este caso, les corresponde atender a los jubilados, que han entregado su vida al trabajo.



El doctor Benjamín Pérez, Procurador Especial para las Personas de la Tercera Edad, expresó que han solicitado un encuentro con López desde que se eliminó la nueva Ley Orgánica del Seguro Social, que contenía beneficios para los pensionados por vejez, y que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.



“Lo que sucede es que cada gobierno de turno utiliza y ha utilizado los recursos del INSS, de los asegurados, jubilados y pensionados, como les ha venido en gana, y no prestan atención a nuestras demandas”, afirmó Donald Castillo.



Manifestó que el desamparo en el que se encuentran, se expresa principalmente en las míseras pensiones que reciben y en la pésima calidad de atención en salud que les brindan.



Los jubilados anunciaron que en la medida que el gobierno no les dé respuesta, incrementarán el nivel de las protestas.