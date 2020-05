Ex del Parlacén declaró en DAJ

El ex diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), Luis Ángel López Espinoza, declaró ayer en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, donde es investigado por supuestos vínculos con el transporte de droga.



Según López Espinoza, el principal interés de la Policía es si conocía al salvadoreño Reinerio Flores Lazo, quien presuntamente lidera una célula de logística en Nicaragua que se dedica al trasiego de droga.



López Espinoza negó todo el tiempo tener algún vínculo con Flores Lazo, quien además es investigado en El Salvador por estar ligado al crimen organizado.



“Lo que presumo es que ellos (la Policía) están buscando mi vínculo con este señor, que no lo conozco, o que lo tenía en la casa, que tenía droga, armas, dinero, no sé. Las preguntas eran alrededor de que si yo conozco al señor Lazo, que cuál ha sido mi relación y mis movimientos como diputado”, dijo.



La vivienda de López Espinoza fue allanada el pasado 15 de marzo, al igual que las de otras personas supuestamente vinculadas a esta organización. Para esos días la Policía ocupó cabezales, rastras, cisternas, remolques y una serie de vehículos.



Espinoza López dijo desconocer las razones que motivaron a la Policía a allanar su vivienda. Es más, ni preguntó a qué se debió esa acción policial.



“Es cierto que incomoda, pero es algo dentro del marco de la ley. Pero el hecho mismo de no haber encontrado nada en mi casa, es una prueba de que no tengo nada que ver con eso”, sostuvo.



Luego expresó que esta investigación en su contra podría tener motivaciones políticas, debido a que ha estado involucrado en las gestiones de los beneficios obtenidos por los miembros de la ex Resistencia, como son los títulos de tierra.



“Yo dije que podría tener ribetes políticos por los problemas de las tierras. En Timal, un problema serio y grande, en lo de la Costa de Amarillo, que no es tan grande, pero que es valioso en dinero, hay intereses de mucha gente que se quiere robar esas tierras, porque para turismo valen un montón de plata. El gobierno quitó los títulos que dio Bolaños, eso lo sostengo, fueron 14 títulos que le dieron a los miembros de la Resistencia”, indicó.



López Espinoza se hizo acompañar de su abogado, Manuel Urbina Lara, quien está claro de que la investigación en contra de su cliente continuará.



“En cuanto a las investigaciones, desde luego que van a continuar y van a ir descartando a personas que no tienen nada que ver con eso, como es el caso de Luis Ángel López, que no hay nada consistente, nada contra él. Únicamente, que tal vez una persona mencionó un nombre parecido al de él y suponen que estaba relacionado con este tipo de delito”, manifestó.