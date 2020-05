Estafaban a incautos con tierras del Timal

La Procuraduría General de la República logró que el juez Sergio Palacios, del Juzgado Quinto de Distrito de Juicio, declarara culpable a las personas implicadas en ventas de propiedades en el Timal, municipio de Tipitapa, departamento de Managua.



Fueron condenados por los delitos de estafa y estelionato el abogado y notario Marvin Jiménez Martínez; por asociación para delinquir el señor Dámaso Blanco o Blandón; y por estafa y asociación para delinquir el acusado Mario Moreira Ayala.



El jurado de conciencia absolvió a uno de los procesados, Marvin Gutiérrez Rosales, porque consideró que él no había firmado el poder, sino que lo involucraron por haberle prestado a Dámaso Blanco su cédula de identidad, quien le argumentó que le conseguiría ser socio en una cooperativa de transporte.





El “modus operandi”



La PGR se adhirió a la acusación del Ministerio Público en su calidad de víctima, en representación del Estado de la República de Nicaragua. Según la acusación, Mario Moreira Ayala, Marvin Gutiérrez Rosales y Pedro Pablo Martinica (RIP) se hicieron aparecer como dueños de lotes de terreno en el Timal, a través de un Título de Reforma Agraria que era falso.



Le dieron un poder a Santos Dámaso Blanco o Blandón Miranda, el que nunca fue firmado ante el notario Marvin Jiménez Martínez, y una constancia emitida por la OTR falsa, porque falsificaron la firma y sello al ex intendente Luis Ramírez Tellería.



Con este poder comenzaron a vender lotes de terreno a ciudadanos de una cooperativa denominada “Los Gavilanes”, quienes en su mayoría residen en Diriamba, departamento de Carazo, todos de origen humilde y campesinos. El Estado interviene en este caso porque dichas propiedades pertenecen al mismo, en aplicación al decreto No. 3 del 20 de julio de 1979.



Alba Hury Toruño, Procuradora Auxiliar Penal, explicó que estos señores revestían de carácter legal las ventas de los lotes a través de cesiones de derecho, y a las víctimas le hacían creer que esas eran escrituras públicas, sin llegar a ser esto un documento ni público ni privado, pero además les garantizaban que lo podían inscribir y obtener préstamos.



En el juicio se acreditó que el Registro del Título de Reforma Agraria que aparecía al pie del título, el cual es una simple fotocopia, era falso, como falsa es la firma de la doctora Margarita Calderón, e igual de falsos los datos que se

leían en la inscripción, así como la constancia de la OTR que presentaban Dámaso Blandón, Marvin Jiménez y compañía a sus víctimas.



También se acreditó que ese registro fue realizado por el notario Marvin Jiménez, a través de testigos, quienes dicen que vieron cuando Dámaso Blanco entregó la cantidad de 16 mil córdobas al notario Jiménez.



Los afectados (22 personas) pagaron por la elaboración de escrituras aproximadamente 10 mil córdobas, aunque se tiene conocimiento de que son más los afectados.



El monto de lo que tomó Dámaso Blanco supuestamente era de 896 mil córdobas, pero lo que se probó en juicio fue de 198 mil córdobas.



La PGR y el MP pidieron la pena máxima, que son seis años por estafa y estelionato, y lo que corresponde a la pena por asociación ilícita para delinquir. El juez dictará sentencia el próximo cuatro de abril a las 12 del medio día.