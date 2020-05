Más irregularidades, y Asamblea cita a Martínez Tiffer

Por otro lado, EL NUEVO DIARIO ayer logró confirmar otra irregularidad, ya que la lista de repuestos que recomendaron comprar los técnicos de Unión Fenosa, en junio de 2007, luego de revisar las plantas generadoras estatales, no se corresponde con la lista y cantidades previstas por ENEL.



Dicho documento, denominado “Informe de Unión Fenosa sobre el estado actual de las plantas de ENEL”, es mencionado por Martínez Tiffer desde la primera carta enviada a la Contraloría, y lo utiliza como un soporte para hacer su compra de urgencia, de lo contrario, vendrán los apagones.



La lista y las cantidades de repuestos orientadas por Fenosa no se corresponden con lo solicitado por el titular de ENEL, aunque hasta ahora no ha precisado el detalle de dichos materiales, equipos y repuestos.



También se conoció que ENEL, el miércoles pasado, informó por escrito a Gero-ICI que “se cancela el contrato de intención” firmado el 31 de enero pasado entre Martínez Tiffer y Rogelio Blanco Díez, Consejero Delegado de esa firma.



Blanco Díez ayer no quiso brindar declaraciones a EL NUEVO DIARIO en este sentido. Luego de escuchar la primera pregunta, cortó de inmediato la llamada argumentando que en España era medianoche y debía dormir.



El presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez Hernández, no descartó la posibilidad de recomendar la interpelación de Martínez Tiffer ante el plenario del Parlamento, para que explique por qué autorizó el pago de 1.3 millones de dólares a Gero-ICI.



Martínez Tiffer deberá comparecer ante la Comisión de Infraestructura el próximo martes a las dos de la tarde, para abordar diferentes temas sobre la crisis energética. Particularmente, todos los detalles de la contratación con Gero-ICI.