CPC declaran non grato a diputado FSLN

El Consejo del Poder Ciudadano de Jalapa (CPC) declaró non grato al diputado sandinista por Nueva Segovia, César Castellanos Matute, aduciendo que éste “irrespeta y desprecia a la población”, y que tales actitudes impiden que la cooperación internacional le dé más recursos a este municipio.



En el pronunciamiento, respaldado por 230 firmas, se acusa al legislador de desconocer los CPC y de impulsar la inestabilidad y división en la población jalapeña. Agrega, que el diputado promueve una campaña de desprestigio contra el alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, a través del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN).



“No hay que hacerle caso al alcalde de Jalapa”, expresó el diputado Castellanos al ser consultado. Castellanos descalificó la declaración del CPC de Jalapa, instancia que, según él, está integrada sólo por trabajadores de la alcaldía y por “alcalditos” nombrados por Pérez, quienes fueron obligados a firmar la proclama por temor.



Funcionarios cercanos a Pérez Largaespada dijeron que Castellanos paga salarios de personal del MCN y un espacio radial en una emisora local “para destilar veneno” contra la administración municipal. Pero Castellanos dice no sentirse ofendido. “Yo sé que la gente está manipulada”, dijo Castellanos.



Conflictos internos

Según Castellanos, el alcalde tiene un conflicto con su partido, el Frente Sandinista, que el CPC no puede dirimir. “Hay personas que tienen una posición crítica sobre el alcalde y eso le molesta”, dijo.



En la declaración, el CPC también rechaza las declaraciones públicas del presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, quien señaló al alcalde por malos manejos en la comuna.



El Concejo y la directiva del Movimiento Comunal Nicaragüense están demandando una resolución conclusiva de las auditorías que realiza la Contraloría en la alcaldía. Integrantes del MCN, adversos a la actual administración, se encadenaron recientemente de vallas de las oficinas de la CGR en Managua, exigiendo una pronta resolución.



Pérez Largaespada dijo que no entiende por qué el ente fiscalizador no responde a tres misivas que ha enviado el Concejo, actitud que contrasta con las “cuatro o cinco personas, de las cuales habría que revisar su reputación aquí en Jalapa; se van a colgar a una malla, y a ellas sí les da respuesta”, reclamó.



Por su parte, Octavio Álvarez, secretario departamental del Frente Sandinista (FSLN), al ser consultado dijo que los Consejos del Poder Ciudadano son para resolver y apoyar al gobierno de Nicaragua y a los gobiernos locales en todas las problemáticas que se presenten en sus comarcas, dejando entrever que no son para dirimir diferendos políticos.



(Con la colaboración de Matilde Córdoba)