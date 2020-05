Sitios Web del gobierno retroceden en su eficiencia pública

Un reciente monitoreo a la eficiencia en el suministro de información pública a través de las Web gubernamentales en Centroamérica, nuestro país, además de ocupar el último, fue señalado como “un caso grave”, tras comprobarse que documentos públicos que se encontraban disponibles en línea hasta diciembre de 2006, a partir de 2007 han desaparecido.



Los resultados del estudio realizado en Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua, señala que documentos virtuales, de interés para la ciudadanía, han desaparecido de los sitios en estudio.



“Lamentablemente, analizados en su conjunto, los sitios Web de Nicaragua muestran sesgos cercanos a las herramientas virtuales de propaganda política y no a las vías modernas para acercar información valiosa al ciudadano responsable, el que ejerce el control social”, señala el monitoreo.



La investigación “Los sitios Web gubernamentales como herramientas del control social y del periodismo investigativo”, de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información - a la que pertenece la Fundación Violeta Barrios de Chamorro- fue realizada por la periodista argentina Sandra Crucianelli, entre julio y septiembre de 2007, a 160 sitios Web gubernamentales de los cuatro países señalados.



CASO NICARAGUA



En Nicaragua, el monitoreo a la Iniciativa Voluntaria de Acceso a la Información (EVA) realizado en un taller promovido por la Fundación Violeta Chamorro e impartido por Sandra Crucianelli en el 2006, encontró que los seis sitios Web del gobierno que formaron parte de ese Proyecto durante la administración Bolaños, mostraban fortalezas que durante esta investigación desaparecieron.



Según los resultados, el sitio Web donde se observa más drásticamente este retroceso es el del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), que reportaba en el 2006 un 75 por ciento de funcionalidad. Un año más tarde, en septiembre de 2007, el mismo sitio apenas alcanzó el 17 por ciento de funcionalidad, uno de los porcentajes más bajos de los 160 sitios monitoreados en los cuatro países centroamericanos.



La investigación agrega que otro deterioro pudo constatarse en el portal de compras. La medición del 2006 de ComprasNic, arrojó mejores resultados que la medición de 2007 sobre el nuevo portal NicaraguaCompra. La primera tenía un porcentaje de funcionalidad del 67 por ciento mientras que la segunda obtuvo apenas el 58 por ciento.



No obstante, el sitio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reporta una mejora, ya que a diferencia de un año anterior, esta vez se constató la información de los presupuestos 2006 y 2007 en la página frontal.



También se incorporó un libro interactivo de presupuesto en línea, que permite estudiar la tendencia del gasto público detallado desde el año 2000 a la fecha. Mejoró el porcentaje de funcionalidad respecto de las necesidades del reportero investigador del 67 al 75 por ciento.



Ningún sitio de Nicaragua alcanza un puntaje neto mayor de 8 sobre 12 puntos, por lo que el mejor Website posicionado resultó la Dirección General de Ingresos, con 67 por ciento de funcionalidad, mientras que los peores resultaron el FISE y el Ministerio de Gobernación, también con 17 por ciento de funcionalidad.



Como contrapartida, Nicaragua es el país que más información posee en sus sitios con relación a resoluciones y fallos (30 sobre 40), no así en sueldos de funcionarios, ausentes en el 100 por ciento de los sitios analizados.



LAS DEFICIENCIAS



El análisis comparativo revela que un obstáculo repetido en los cuatro países resultó ser el formato inadecuado en el que suelen presentarse las tablas con información numérica, como Estadísticas y Presupuestos.



También se observó que la información no está completa. Los indicadores para la contratación pública, los precios unitarios, las imputaciones, el financiamiento externo, las trasferencias municipales son, según Crucianelli, parámetros que deben informarse en detalle, con desglose de partidas.



La periodista concluye que justamente las cuatro variables relacionadas con el manejo de fondos del Estado (Presupuesto, Compras, Proveedores y Sueldos), son las más deficientes en cantidad y calidad de la información proporcionada en línea.



Del monitoreo resultó que Panamá lideró en 8 de las 12 variables analizadas: consultas online, estadísticas, trámites online, compras del Estado, lista de proveedores, sueldos de funcionarios, marco legal y actualización. Para el mapa de sitio el país que mejor cumple es El Salvador; para el presupuesto y las fuentes de consulta el país que mejor cumple es Honduras. Nicaragua solamente lidera en la variable resoluciones y fallos.



Con relación a los entes o instituciones encargados de supervisar o controlar el gasto público, los porcentajes de funcionalidad relacionados con las necesidades o expectativas del reportero investigador muestran al Tribunal Superior de Cuentas, de Honduras, con un 67 por ciento; a la Contraloría de la Nación, de Panamá, con 58 por ciento al igual que la Contraloría General de la República, de Nicaragua. La Corte de Cuentas, de El Salvador, aparece con un 50 por ciento.



URGE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS



En su análisis Crucianelli, experta en periodismo de investigación y de precisión, hace una serie de recomendaciones como difundir conocimientos respecto del uso de las nuevas tecnologías como herramientas para un mejor acceso a la información.



Tomando en consideración que el acceso a la información electrónica es un eje esencial para el fortalecimiento de la gobernabilidad, la periodista considera positiva la creación de alianzas entre los grupos de trabajo que promueven el acceso a la información y los que trabajan en iniciativas de gobierno electrónico,, a fin de diseñar programas que se complementen.



Entre sus recomendaciones también figuran promover el control social usando Internet, diseñar modelos de capacitación para reporteros y ciudadanos, promover la cobertura del acceso a documentos públicos como tema noticiable, mediante investigaciones; fomentar la asociación del tema de acceso a la documentación con el concepto de transparencia y gobernabilidad, entre otras acciones.



El estudio completo será presentado a principios de mayo por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Sandra Crucianelli, en Managua.