Terminó el “Churecazo”

A feliz término llegó el conflicto entre la comuna capitalina y los recolectores por cuenta propia de La Chureca, cuando por la mañana de ayer 52 camiones recolectores domiciliares ingresaron al vertedero con los codiciados desperdicios reciclables que reclamaban los churequeros.



Nery Orochena, vice alcalde de Managua, expresó que el jueves los camiones no llegaron a La Chureca porque hasta hoy se logró tener las condiciones óptimas para la entrada de los vehículos especiales.



“Habíamos quedado de entrar el jueves, pero al no lograr puntualizar algunas cosas con los sindicalistas municipales tomamos la decisión de no ingresar hasta que ellos tuvieran la certeza de que la ‘prepa’ no sería tocada, pues esa fue la razón por la que inició el conflicto”, señaló el funcionario.



Entre los compromisos están un incremento salarial de aproximadamente 1 mil 800 córdobas para los empleados municipales de limpieza y el compromiso tanto de los trabajadores como de los recolectores independientes de evitar cualquier situación de amenazas, ni violencia.



Ramona López, representante de los churequeros, indicó que están conformes con el acuerdo y se sienten felices porque nuevamente podrán trabajar con tranquilidad y llevar alimento a sus hijos.



Desaparecerán basureros alternativos



Sobre el basurero de El Malecón, indicó que desaparecerá y para el domingo estará limpio. “Ese era sólo un punto de transferencia para evacuar de basura la ciudad. También concluiremos las operaciones en Tipitapa y Nindirí, municipios a los que agradecemos mucho por su colaboración, y daremos el mantenimiento necesario para dejar tal y como encontramos los lugares que en los que depositamos los desechos”.



“Lo más importantes es que se resolvió el conflicto y que beneficiamos a la verdadera gente de La Chureca, no a los ‘portátiles’ o elementos extraños y oportunistas que ya no se observan tratando de causar problemas”, dijo Orochena sobre elementos que dieron a la protesta un perfil político.



Nadie más entrará en el “paquete”



Por otra parte dijo que los 11 millones aprobados para los recolectores del plantel Los Cocos, ya están destinados a ese personal por lo cual le es imposible incluir a los trabajadores de los talleres que reclaman ser incluidos en ese “paquete”.



En otras palabras “no hay aumento para nadie más”, dijo Orochena, quien expresó esto en la reunión con los sindicalistas de la Federación de Trabajadores Municipales, del plantel central Jackson Jácomo.



“Ellos tienen que respetar con los procedimientos de ley para una huelga. Si lo violentan nosotros ejecutaremos de acuerdo a lo que nos permite el código laboral. En principio hacemos el llamado que no tomen esa actitud aunque no hay aumento para nadie, pero si quieren irse al paro que lo haga, pero no tenemos presupuesto para más aumentos, sino tendríamos que sacrificar más proyectos”, aseguró el vice alcalde.