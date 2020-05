Corre la sangre en la RAAN

Puerto Cabezas



Todo empezó el día que un legislador miskito propuso suspender las elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte. La historia, es cierto, aún no ha terminado, pero éste es el caldo del nudo: violencia y más violencia.



Tres diputados liberales hicieron estallar la crisis en el Caribe Norte ayer. O más bien, agilizaron el estallido. De la mano del estallido vino la anarquía, los tubazos, la quema de vehículos, los tiroteos, las pedradas y, quizá, lo menos perjudicial: las críticas.



A las ocho horas y 35 minutos de la mañana la calma salió temerosa de Bilwi. Unos 60 manifestantes de Yatama, liderada por el diputado Brooklyn Rivera, aliado del gobierno, se apostaron en todas las salidas del aeropuerto de la ciudad esperando a José Pallais, Enrique Quiñónez y Víctor Duarte, los tres legisladores que organizaron de urgencia una visita a la zona para evaluar las condiciones de los pobladores después de seis meses del huracán “Félix”, pues es ésta una de las razones que aduce Rivera para que se suspendan los comicios.



Aterrizó el avión y empezó a arder Troya. Perdón: ardió Bilwi. El grupo de los yatamas “sandinistas”, como los identifican en la zona, se fue haciendo más grande. Empezaron a caer piedras, a escucharse improperios y la gente hasta amenazó con cruzarse la malla del aeropuerto, pero militares se desplegaron en la pista y la situación fue controlada.



A unos 50 metros de los que propugnaban por la suspensión de las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, estaba Quiñónez, el gran odiado, “el tapudo, el bocón”, como le gritaban desde lejos, quien sonreía y los saludaba.



Poco tiempo después Quiñónez despidió su sonrisa. Entre una multitud de yatamas, pero que quieren elecciones y tildan de traidores a los yatamas “sandinistas”, pudieron los diputados salir del aeropuerto. Y ahí sí que la cosa se puso fea. Eran aproximadamente 300 personas. Piedras, machetes, cuchillos, gritos y uno que otro “bam bam”. Un momento. Esos últimos fueron tiros.





Corrió la sangre

Los dos bandos se enfrentaron. “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”, se escuchaba. El pleito era desigual, igual que los argumentos. Los yatamas “sandinistas” eran menos. Lo único que ambos grupos tienen en común es su fin: destruir al adversario, al traidor. Así es que a dos “traidores” empleados de la alcaldía, los dos miskitos, los agarraron a palo limpio, les quitaron las camisas, y los golpearon con tubos. Los anduvieron, como mostrando al enemigo que se durmió en terreno ajeno, por todo el pueblo.



Dicen los yatamas que lidera Osorno Coleman, el “Comandante Blas”, que sus adversarios también “les agarraron a dos de los suyos” y los mostraron como trofeo. Nadie los vio. Pero sí, tres de los suyos fueron baleados por el grupo que apoya al Frente Sandinista, que de repente salían de entre los cocos a balear a sus adversarios.



Si algo tuvieron en esta pequeña batalla fue imaginación e imprudencia. Los enardecidos que quieren las elecciones quemaron dos vehículos, uno del gobierno y otro del secretario del Consejo Regional, Centuriano Knight, a sólo 50 metros de una gasolinera.



Parecía que el grisi siknis había vuelto a la Costa. La gente estaba rabiosa, cargaba tubos, cualquier tubo mal puesto en la calle, piedras, palos, gasolina, y si encontraban a un “traidor” movido, entonces a lincharlo. Así fue como terminó en el hospital Knight. A este amenazaban con quemarlo, después que lo habían agarrado a tubazo limpio e iban a desnudarlo, pero llegó la Policía Nacional, que hasta la una de la tarde se apareció en el pueblo.



Así salvaron a Centuriano, que perdió su moto y su vehículo, ahora quemados, por traidor, “por vendido al Frente Sandinista, por hacer el pacto”. El significado de pacto para los costeños no es igual al que tiene la gente en el Pacífico. El pacto para ellos, el acuerdo que ellos consideran maléfico, es el que hizo Brooklyn Rivera con el Frente Sandinista, el que dividió en dos a Yatama.





De la Ceca a la Meca

Entre el campo de batalla seguían los diputados. Pallais conservó siempre la calma y hasta hizo un par de chistes, contrario a sus dos colegas, que de pronto se pusieron con las caras largas, y con Coleman, quien se molestó cuando los periodistas le cuestionaron por instigar los disturbios.



“Cuando el pueblo está alterado nadie controla, yo no puedo controlar a esta gente. Correcto, se nos salió del control, el pueblo ya no soporta el hostigamiento”, dijo Coleman, quien se alistó con maletas para el viaje, y regresó con ellas, y quien llamó a las personas que llegaron a resguardar la entrada de los legisladores al pueblo.



Los tres parlamentarios se reunieron con las autoridades religiosas del municipio, con el obispo moravo Norman Bent, con el pastor de la Iglesia de Dios, Adrián Lacayo, y con el obispo católico Elvis Rosales. Todos coincidieron en que existen las condiciones para que se realicen los comicios.



Las aproximadamente 300 personas se habían dispersado por el municipio para ver dónde estaban recluidos “los traidores”, según la táctica ideada por Coleman. Fue entonces cuando los diputados, resguardados únicamente por un policía de Managua, salieron nuevamente hacia el aeropuerto.



En ese momento, la noticia de que había un muerto ya se había esparcido por todo Bilwi. Y volvió a arder Troya. Tras las verjas del Convento de las Carmelitas, donde se reunieron con las autoridades religiosas, Quiñónez se tiró un discurso: “No permitan que suspendan las elecciones”. Y habló de la democracia. Al fin llegaron al aeropuerto nuevamente y en una avioneta raudos salieron hacia Managua. Respiraron aliviados.





Siguió todo...



En Bilwi siguió la violencia. También en Waspam. Siguieron los tubazos, la búsqueda de traidores, los tiros, la sangre. Cierta normalidad llegó a la zona a eso de las cuatro de la tarde, cuando miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional se desplegaron por el lugar.



En la ciudad quedaron las huellas de los disturbios. La alcaldía fue saqueada en un dos por tres, los insurgentes quebraron vidrios y tiraron piedras. Un encapuchado hasta salió con una grabadora en hombros. Las dos gasolineras cerraron y los que quieren elecciones en noviembre próximo siguieron protestando. Pero ahora en el parque central, con música, aunque amenazaron con que hoy quemarán la casa del gobierno regional.



Todo está paralizado en Bilwi. No hay clases y las instituciones del Estado no funcionan. Siete hombres están internados en el Hospital Nuevo Amanecer. Federico Simons tiene una herida en el cráneo causada por una bala, igual que Marcos Michael, que tiene una en el tórax. Heriberto Paguada tiene una herida en el muslo derecho por arma blanca y a Francisco Padilla le dieron con una piedra en la frente.