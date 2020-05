Policía en otra encrucijada

No hubo una orden presidencial, contrario a lo sucedido en el conflicto de “La Chureca”. El NUEVO DIARIO conoció que la Policía Nacional no intervino para evitar una mayor desgracia en Bilwi, donde más de 500 personas se batían ayer a muerte, armadas de pistola, cuchillos, tubos, palos y piedras.



La desproporción era clara. Para detener a la multitud que se enfrentaba, los agentes policiales tenían como salida inmediata las balas, pues la persuasión no cabía en ese lugar. Por ello, nunca llegó la orden de intervenir.





Graves alteraciones

La Policía Nacional emitió un comunicado de prensa la noche de ayer, calificando lo sucedido en Puerto Cabezas como “graves alteraciones”, las que dejaron como resultado 13 personas lesionadas por disparos con armas de fuego y pedradas, entre éstos el señor Federico Hodgson Simons, de 45 años, quien se encuentra ingresado en el Hospital de Bilwi, en estado critico, al recibir un disparo de arma de fuego en el cráneo. Hasta la hora de nuestro cierre, no se registraba ninguna persona fallecida.



Adicionalmente, la institución policial reportó la destrucción de dos camionetas e igual número de motocicletas, vehículos que fueron quemados. También se constataron daños en infraestructura y bienes de la alcaldía.



“Mediante intervención de agentes de la Policía Nacional se logró rescatar a tres personas que habían sido secuestradas, incluyendo al señor Centuriano Knigh, Secretario del Consejo Regional. Igualmente, se brindó protección a la Casa de Gobierno para prevenir daños o actos de pillajes”, dice el comunicado de prensa.





17 capturados

En el documento la Policía asegura que tiene capturadas a 17 personas involucradas en los actos de violencia, a los cuales se les ocupó distintos bienes que habían sido sustraídos del edificio edilicio.



“La Policía Nacional conformó un equipo investigativo con miembros de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional y de la Delegación de Bilwi, a fin de llevar a cabo las diligencias investigativas que permitan individualizar a los responsables directos de los ilícitos cometidos y proceder conforme lo establecen las leyes pertinentes”, se lee.



Otra medida policial fue el envío de un destacamento de 100 efectivos de la Brigada Especial, el cual arribó a Bilwi a la cinco de la tarde, para que en conjunto con las fuerzas de la delegación regional realice labores de patrullaje y de vigilancia, para prevenir y garantizar el mantenimiento del orden público.



“La Policía Nacional reitera su llamado a todas las personas involucradas en los actos de protesta, a fin de conservar la calma, respetar y cumplir las indicaciones de las autoridades y evitar nuevos actos de violencia que pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas y sus bienes”, dice la nota de prensa.





Ejército al margen

Por su parte, el jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, informó que las fuerzas castrenses nicaragüenses no actuarán en el conflicto social que estalló esta semana en Puerto Cabezas y otros municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



El Ejército no es una institución deliberante, y corresponde a otras instituciones solucionar el conflicto, dijo Halleslevens en rueda de prensa, donde llamó a la población a mantener la calma en Bilwi, cabecera departamental de Puerto Cabezas.



El vocero del Ejército, general de brigada Adolfo Zepeda, dijo que no trasladarán mayores tropas a la RAAN para vigilar los puntos de seguridad de la zona, como el aeropuerto local, ya que la presencia militar es suficiente para resguardar los objetivos.



Además, reiteró que el Ejército no se involucrará en el conflicto, ya que tal tarea de orden público le corresponde a la Policía Nacional.