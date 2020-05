“Estadio es un muerto sin enterrar”

El estudio que hizo la Woo-ward Clyde Consultant, una firma norteamericana en 1973 y publicado en 1975, revela que la falla donde está el Estadio Nacional y que le da nombre a la perturbación geológica no se movió en 1972.



Pero su último movimiento fue trágico, aseguró el doctor en geología, William Martínez, al recordar el Martes Santo de 1931, cuando se vino al suelo el edificio de la Penitenciaría y, entre policías y prisioneros, dejó el lamentable saldo de unas 100 víctimas.



Demolidas aquellas cárceles, quedó un terreno donde se hizo un cuadro de béisbol, con un edificio de madera, que la gente llamó “El Field”. Años después, Anastasio Somoza García decidió ocupar un área baldía, al norte de aquel parque deportivo, para construir el Estadio Nacional, inaugurado en 1948. Y donde fue “El Field”, ahora está el Estadio Cranshaw.



La estructura levantada, casi pegada donde estuvo la Penitenciaría, a juicio del experto “nació desahuciada”, por erigirse exactamente sobre una falla que provocó un sismo de 5.2 en la escala de Richter.



La guía para la Evaluación de Peligros por Fallas y Rupturas en Superficie, de California, advierte en Estados Unidos: “Es impráctico desde el punto de vista económico, ingieneril y arquitectónico diseñar una estructura para que soporte serios daños debido al esfuerzo de una falla”.



“Es un muerto sin enterrar”, aseguró categórico el doctor Martínez, para quien es indispensable pensar en otro terreno “sano” donde construir el estadio y darle gracias a Dios porque “no hubo una tragedia. El estadio nos dio tantas satisfacciones, ahora hay que llevarlo en el alma, después de ofrecernos muchos capítulos de nuestra historia, y ya no debemos seguirle pidiendo más”.



Cimientos corroídos

Los cimientos del coloso están severamente dañados, afirmó el geólogo, conocedor del comportamiento del subsuelo.



Al preguntársele si se podría construir ahí mismo otro parque de pelotas, el cual se valora en unos 25 millones de dólares, expresó que no se debe levantar otra sede deportiva de esas dimensiones por tres motivos:

1. Una falla es generadora de esfuerzos, que se llaman antisísmicos. Están presionando y causando con el tiempo la fatiga de una estructura, por eso ceden, por el esfuerzo constante.



2. Aunque la falla no se mueva, cuando se producen sismos en el área, la onda al pasar por la zona de falla se amplifica de manera tal, que el área, aunque no origine el sismo, el subsuelo le sirve de foco secundario. Esto provoca también un deterioro.



3. La falla es un catalizador porque permite la infiltración del agua, y donde hay cambios geoquímicos se están intercambiando los minerales del subsuelo. Esto hace que el material que está bajo la falla sea totalmente blando, casi deleznable. Este tipo de terreno es idóneo para la infiltración del agua. Lógicamente, los cimientos del estadio y otros elementos de la estructura están expuestos a esta acción geoquímica cuyo resultado es que las bases se corroen de forma rápida, al exponerse a los agentes intempéricos: el acero se corroe, la argamasa reacciona de forma acelerada y el cemento pierde su calidad.



La infiltración del agua canalizada por ahí y los cambios de temperaturas bruscos, que no son tomados en cuenta por los ingenieros, dañan severamente la estructura. Los ingenieros piensan que al poner una estructura, ésta se mantiene inerte, pero no es así, porque interactúa con el subsuelo.



Ahí, en la zona de falla, hay un proceso iluvial, con intercambios de materiales y de elementos químicos de abajo hacia arriba y viceversa.



“Hemos tenido suerte, el estadio nació desahuciado, hemos disfrutado de él, tuvo una vida corta, pero fructífera, ya no podemos pedirle más”, dice el experto, o, en otras palabras, no hay que “ajochar” al coloso.





No cae si no hay falla

El famoso parque de pelotas no caerá, asegura el geólogo, mientras la falla no se mueva.



De acuerdo a los tres escenarios propuestos por el director del IND, Marlon Torres, el Estadio se puede usar, se repara o se construye uno nuevo. Al respecto, el doctor Martínez dice que ocuparlo tal como está “significa un riesgo mayúsculo”, por lo antes apuntado.



Los estadios entran en las categorías de las llamadas estructuras críticas: son aquellas que sirven de concentración de grandes colectivos, como escuelas, hospitales, o bien, en determinado momentos, de refugio, además de edificios como el de los bomberos.





El escenario del remozamiento

“Montada sobre una zona de falla, se aplica una regla que se usa internacionalmente: para hacer funcional una estructura en zona sísmica, sólo es práctico su reforzamiento si el costo es igual o menor al siete por ciento del costo de la estructura nueva”.



Si hacerlo nuevo cuesta 25 millones de dólares, sólo sería reparable funcionalmente hablando si se gasta menos de ese porcentaje. Si se gastan cinco millones de dólares para reforzarlo, significa que ya no es práctico.



El siete por ciento equivaldría a un millón 750 mil dólares: sería el presupuesto a utilizar para dejarlo en óptimas condiciones. No obstante, el costo podría superar esa cifra porque el grado de deterioro de la monumental obra es muy avanzado.



“Aparentemente, si se repara, lo dejas funcional, pero la causa del deterioro está latente porque se trata de la falla misma. Entonces, la lógica, la inteligencia, te dice que no es posible estar remendado una estructura que de antemano sabes que se te va a volver a dañar, y tendrás que enfrentar el mismo problema: las causas de la fatiga de los elementos estructurales siguen ahí”, agregó.





No se puede construir ahí mismo

El especialista dijo también que teniendo los 25 millones de dólares no es aconsejable demoler el estadio y volverlo a levantar ahí mismo. Sería echar la plata en saco roto, y además exponer al público que llegue a ver juegos de pelotas o deleitarse con algún cantante, a morir de activarse la falla.





“Jamás debió ser construido ahí”



El estadio nunca debió haberse construido ahí, cuestionó el doctor William Martínez.



Bajo su estructura hay una falla no tan grande, como otras del área de Managua. La falla de Tiscapa, que provocó el terremoto de 1972, tiene un ancho de la zona de falla de 150 metros, y produjo un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter.



El sismo del estadio fue de 5.2 grados Richter en 1931. La energía que liberó, comparada con la falla de Tiscapa, fue de 12 a 15 veces menos. Su ancho, de acuerdo a estudios, es de aproximadamente de 40 metros. De largo, normalmente va de cuatro a cinco kilómetros.



La falla intercepta el estadio de una manera tal, que todo el coloso está sobre el área fallada. “El Sistema de Falla Estadio fue el causante de los once movimientos sísmicos ocurridos en un lapso de diez segundos a las 10:02 a.m. del martes Santo, conocido como el terremoto de Managua del 31 de marzo de 1931”, explicó.



El geólogo recomendó demoler el edificio. “Estas zonas se dejan para la recreación, al aire libre. Las municipalidades las compran para evitar el negocio de los inversionistas que quieran hacer dinero inmediatamente. Se puede construir una pista de atletismo, piscina.