Revisan pensiones de madres de héroes y mártires Jubilados no son la prioridad del INSS

Los jubilados y pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, no son la prioridad de los actuales administradores de la institución.



Al menos, así lo demostró ayer el director de Prestaciones de Salud del INSS, Edwin Montenegro, quien afirmó que trabajan en la revisión de las pensiones de las madres de héroes y mártires.



En el caso de las personas de la tercera edad, dijo que “hay voluntad” y que hacen “todos los esfuerzos”, pero la decisión final la tendrá el consejo directivo del INSS.



En medio de tantas justificaciones y preguntas a medio contestar, el funcionario dijo en los próximos días revisarán las demandas de los protestantes, pero que antes se hará un estudio caso por caso.



“Hay que tener paciencia y esperar la decisión que tome el consejo directivo y sus estructuras especializadas”, agregó.



Según fuentes de la institución, mientras los jubilados realizaban su protesta, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, hacía los últimos arreglos para un viaje que se realizó en horas de la mañana de ayer. Se cree que el funcionario se encuentra en Venezuela.



“El doctor López salió del país. No creo que haya una respuesta la semana próxima”, dijo la fuente.



Mientras tanto, los jubilados anunciaron que el próximo jueves realizarán una nueva manifestación en el INSS. “Le recordamos a don Roberto López que no le estamos pidiendo nada regalado, le estamos exigiendo que cumpla con la ley y con compromisos que ha asumido con nosotros”, dijo Donald Castillo, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua.