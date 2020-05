Mitrab decreta ilegal huelga en El Limón

LEÓN



Después de realizar una rigurosa inspección en las instalaciones de la empresa Tritón Minera, en la comunidad Mina Limón, jurisdicción de Malpaisillo, la Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo declaró ilegal la huelga que emprendieron desde hace diez días los trabajadores de la empresa, y ordenó que en menos de 48 horas los trabajadores se reintegren a sus jornadas laborales.



La situación dentro de la empresa minera pondría agudizarse en las próximas horas, ya que los 500 trabajadores en paro no aceptan la resolución del Mitrab y aducen que Severo Martínez, delegado de este Ministerio en León, se parcializó a favor de la Tritón Minera.



EL NUEVO DIARIO ubicó a través de su celular al señor Severo Martínez, pero el funcionario no quiso brindar ningún tipo de declaraciones y aseguró que cualquier información debería de solicitarse a las oficinas de Relaciones Públicas del Mitrab en Managua.



El viernes, en horas del mediodía, la gerencia de la empresa solicitó resguardo policial para evitar acciones en contra de las instalaciones de la empresa.



Sin embargo, los trabajadores aglutinados en los sindicatos “Pedro Roque Blandón”, Industrial Minera y Sindicato Democrático, permanecen bloqueando el acceso de vehículos en el portón principal.



Óscar Moreno Palacios, miembro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Mineros y Similares (Fesimene) en Malpaisillo, aclaró que la principal demanda de los trabajadores es que la patronal no reduzca de ocho a seis horas la jornada laboral de los obreros ubicados en el área de excavación y subterráneos de la mina, lo mismo que en los laboratorios y molinos.



El sindicalista aseguró que continuarán en su puesto de lucha hasta tener a respuesta justa a sus demandas, y acusó de salvaje al delegado Martínez por haber declarado ilegal la huelga y por haberse parcializado a favor de la empresa.