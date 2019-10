Caen 181 paquetes en Operación Apolo

La Policía Nacional encontró ayer tres tipos de drogas en los 181 paquetes que eran transportados en una camioneta que se estrelló en el kilómetro 49 de la carretera Panamericana, adelante de Las Banderas.



El Jefe de la División de Relaciones Públicas, comisionado mayor Alonso Sevilla, explicó que esta incautación es el resultado de un trabajo de “seguimiento” de los agentes de Inteligencia.



También expresó que el peso total de la droga no pudo determinarse ayer mismo, porque en los paquetes había cocaína, marihuana y heroína.



El operativo denominado “Apolo” inició en el sector del empalme de Boaco, donde los agentes de Inteligencia y una patrulla de la Dirección de Operaciones Especiales iniciaron una persecución a la camioneta extracap, placa M 102-252, donde se transportaba la droga.



En la huída los ocupantes del vehículo arrollaron a un equino, por lo que tuvieron que detenerse y decidieron dejar abandonada la droga.



Sevilla dijo que presumiblemente eran dos las personas que viajaban en dicha camioneta, las cuales no han sido capturadas aún.



Este vehículo está a nombre de una señora, pero la Policía evitó revelar su identidad, hasta que no se verifique si tiene algún vínculo con el caso.



“No queremos ser injustos, porque hay personas que venden los vehículos y el que los compra no hace el cambio de dueño”, agregó.



Según las investigaciones hechas hasta ahora, esta droga provenía de la Región Autónoma del Atlántico Norte.



“Era para el tráfico fuera de Nicaragua, la traen en un vehículo hasta cierta parte, la ponen en otro medio y la sacan del país”, sostuvo Sevilla.



La droga venía en la tina de la camioneta, en el interior de seis sacos, camuflada con concentrado para engorde de cerdos.



De los 181 paquetes, 141 eran de forma rectangular, los otros estaban envueltos de forma irregular.