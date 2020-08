Pastora será el delegado presidencial de Ortega

Atrás quedaron los rencores y odios. El ex guerrillero Edén Pastora, el mítico comandante “Cero” que combatió por igual a somocistas y sandinistas, aceptó un discreto puesto gubernamental del presidente Daniel Ortega en el departamento de Río San Juan.



Quizá por ello ahora no hay en la boca del mítico comandante guerrillero Edén Pastora una palabra de crítica al presidente Ortega, antes su enemigo jurado y objetivo de su lucha militar de varios años en las junglas del sur de Nicaragua.



El acuerdo presidencial número 109-2008, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, indica que el presidente Daniel Ortega nombra a Edén Pastora Gómez como Delegado de la Presidencia de la República en la Comisión para el Desarrollo del río San Juan.



Río San Juan es un lugar de recuerdos para Pastora. Ahí se crío parte de su juventud, pescando y cazando, ahí mismo luchó contra las tropas del gobierno ultraderechista de la familia Somoza, y justo ahí combatió con el mismo rigor al gobierno de Ortega en los años 80, cuando “Cero” se desencantó de la Revolución Sandinista y se largó a Costa Rica a formar su propio ejército, la Alianza Revolucionaria Democrática.



Su base de operaciones fue el amplio y fangoso departamento del Río San Juan, donde incluso casi lo mata una bomba mandada a estallar por la inteligencia sandinista en mayo de 1984, en el sitio conocido como La Penca, donde murieron tres periodistas, cinco guerrilleros y 22 personas resultaron con mutilaciones y heridas.



Todo ello ha pasado al cesto del recuerdo, dice alegre y jovial Pastora, mientras prueba una lancha rápida en el Lago de Managua.



“Voy a mi charco”, confirma sonriente. “Daniel me propuso trabajar en Río San Juan, en el dragado del río, y yo acepté encantado porque adoro ese lugar”, explica el ex guerrillero.



Según Pastora, quien fuera el otrora número “Cero” de una escuadra sandinista que asaltó espectacularmente el Palacio Nacional, en tiempos del general Somoza Debayle, él siempre ha querido vivir y trabajar, incluso morir, en esa parte del país.



“Es mi tierra, mi paraíso, ahí quisiera estar siempre y por eso acepté el encargo”, dice Pastora, quien aún no sabe cuándo se trasladará al sitio.



“En cuento me digan: ‘Venite’, me voy”, sigue Pastora, quien alega que no tuvo inconveniente en aceptar una misión de su antiguo aliado y posterior enemigo a muerte. “Si de los verdaderos sandinistas Daniel es el que más me quiere, y yo lo respeto”, dice el otrora guerrillero y ex candidato presidencial de Nicaragua.