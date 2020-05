Políticos manipuladores y CSE son los culpables

Las heridas graves causadas al ciudadano Federico Simmons, la decena de heridos y el saqueo a la Alcaldía de Bilwi son responsabilidad de algunos partidos y del CSE, ya que han provocado la politización electoral al punto de causar violencia, afirmó Gonzalo Carrión, Director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



Asimismo, hizo un llamado a la clase política a tomar una decisión pronta, pues el peligro está latente, ya que persisten las posiciones encontradas en este tema electorero, según advirtió.





Violencia se pudo evitar

Por su parte, Bayardo Izabá, Director del Cenidh, expresó que estos actos violentos ocurridos en Bilwi se pudieron evitar si a Yatama no lo hubiesen convertido en un partido político, cuando su razón inicial fue una organización de suscripción popular. “Se ha politizado bastante el tema en medio de la confrontación política”, externó.



Agregó que esto se hizo a partir de las elecciones municipales de 2000, cuando se obligó a Yatama a convertirse en un partido político, cuando era una organización de suscripción popular. “Con las reformas del pacto que hizo el ex presidente (Arnoldo) Alemán y el presidente (Daniel) Ortega, eliminaron la suscripción popular”, dijo el Director del Cenidh.



Además, instó a que se respete el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que hay una grave violación a los derechos políticos de las comunidades indígenas desde su desarrollo histórico y cultural al eliminar sus formas de organización político-social.





Estado debe garantizar elecciones

“Nosotros creemos que es responsabilidad del Estado hacer todos los esfuerzos posibles para que haya elecciones. Constitucionalmente hablando hay un periodo establecido y está por vencer el plazo para el que fueron electos estos alcaldes y concejales, y lo lógico es que tengan que entregar el poder”, dijo Izabá.





Otras organizaciones

Organismos de derechos humanos culparon de la violencia ocurrida en Bilwi al Consejo Supremo Electoral (CSE) y a los políticos que han estado manipulando la obligación de las elecciones en los municipios Bilwi, Waspam y Prinzapolka.



¿Presión a empleados públicos?

“Por otra parte, tenemos información de que los maestros y otros funcionarios públicos estaban siendo presionados por el gobernador de Bilwi para que fueran a tomarse la pista aérea. Esto es arbitrario, están obligando a los empleados públicos para que estén inmersos en este problema que ya dejó un muerto y varios heridos”, aseguró Carmona, quien agregó que denunciarían esta situación a nivel internacional.



“No podemos dejar que mantengan a los nicaragüenses en estado de zozobra, cuando la Constitución y las leyes electorales son claras: debe haber elecciones cada cuatro años, y según nuestros delegados en la Región Autónoma del Atlántico Norte, existen las condiciones para que éstas se efectúen”, señaló el Director de la CPDH.



Comentó que hay peores condiciones en otros municipios que en realidad fueron arrasados por el huracán “Félix”, pero de éstos no habla el partido regional Yatama, aliado del Frente Sandinista.





Para Cabezas, CIDH está sobre nuestra Constitución

Por su parte, Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos, en conferencia de prensa también culpabilizó al CSE por su lentitud en dar una resolución final sobre las elecciones en la RAAN, sin embargo, contrario a la CPDH, respaldó la posición de Brooklyn Rivera, representante de Yatama, cuya facción exige que las elecciones se pospongan alegando que no hay condiciones apropiadas.



La posición de Cabezas también la esgrime responsabilizando al Estado por no acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005, en la cual se destaca el respeto por los derechos y costumbres indígenas.



“Las leyes electorales tienen que adaptarse a los derechos y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas. El Consejo Regional Autónomo, incluyendo a Yatama, ya se había pronunciado solicitando la suspensión de las elecciones”, dijo el procurador.



Mientras tanto, Rivera culpabilizó a los diputados Víctor Duarte, Enrique Quiñónez y José Pallais, diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).



“¿Qué tenían que ir a hacer los del PLC a la Costa? ¿A ellos qué les importa lo que hagamos nosotros? Lo que pasa es que no nos entienden”, dijo muy airado Rivera.