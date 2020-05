Universidades que vuelven por su sólido prestigio

Rectores y representantes de las universidades Thomas More, Uenic, Univalle, UAM, UCC, Unicit y Unica, sostuvieron una reunión con el licenciado Francisco Chamorro, Director de EL NUEVO DIARIO, para expresar su posición sobre el tema de la calidad en la educación superior.



Este encuentro surgió a raíz de las recientes y constantes publicaciones en este periódico sobre irregularidades cometidas por algunas universidades, tales como la emisión sin control de más de 50 títulos a ciudadanos italianos; e impartir la carrera de Derecho sin el aval del Consejo Nacional de Universidades (CNU).



Los visitantes señalaron, en primer lugar, que las casas de estudios que representan forman parte de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica (Auprica).



Destacaron que para formar parte de esta organización --que abarca unas 30 universidades en toda Centroamérica-- se requiere del cumplimiento de numerosos y exigentes requisitos vinculados a la calidad académica, y la disposición de someterse a constantes evaluaciones.



También indicaron que están integradas al Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA).



“El Consejo se creó con el propósito de establecer mecanismos regionales que armonicen, articulen e integren el esfuerzo de diversas instituciones y organizaciones en el ámbito centroamericano, y den validez internacional a la acreditación de la calidad de la educación superior que se realiza en los distintos países de la región”, se lee en la página web del CCA.





Acreditación es la clave

Gonzalo Espinoza, Rector de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Unicit), puntualizó que la calidad en la educación superior no depende de si la entidad donde se imparte sea pública o privada.



“Considerando que hay universidades privadas que verdaderamente no apuntan a la calidad, yo creo que es momento --y así se está manejando en otras partes del mundo-- de hablar de universidades acreditadas y no acreditadas”, afirmó Espinoza.



“Ya no se debería de manejar, a mi criterio, una diferencia entre universidades públicas y privadas, sino universidades acreditadas o no”, reiteró.



Y añadió: “Estas siete universidades coincidimos en que exista una ley de acreditación --que en estos momentos está en un proyecto en la Asamblea Nacional--, que apunte en un cien por ciento a criterios académicos, para que realmente pueda haber un progreso en la calidad de la educación superior en Nicaragua”.



Afirmó que lo anterior implica la existencia de un Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) “imparcial y profesional”.





UAM: END puso el dedo en la llaga

“El debate que ustedes han estado promoviendo en estos últimos días ha puesto de manifiesto las debilidades que tenemos en el marco legal, y las diferentes concepciones que hay sobre la calidad y sobre la autonomía universitaria misma”, comentó por su parte Ernesto Medina, Rector de la Universidad Americana (UAM).



“Y ha puesto en evidencia la necesidad de profundizar este debate para poder alcanzar consensos mínimos por el bien de Nicaragua, ya que lo que hagamos o no hagamos las universidades, tiene un impacto en la vida del país”, añadió.



Hamlet García, en representación de la Universidad Católica Redemptoris Mater (Unica), insistió en señalar que la única manera de que las universidades realicen aportes a la sociedad, es sometiéndose a las acreditaciones y autoevaluaciones.



“Cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero si no hay procesos internos de autoevaluación, con un apoyo externo, prácticamente todo queda en cualquier documento, en cualquier papel”, manifestó.



El doctor Gilberto Cuadra, Rector de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), entregó al Director de END los manuales de aplicación y regulación de Auprica.



“En estas universidades vivimos permanentemente preocupados por la calidad de la educación, y por eso voluntariamente nos sometemos a estos procesos de acreditación”, le comentó a Francisco Chamorro.



“Te digo que hay universidades que no han podido cumplir los debes (parámetros) y han tenido que ser excluidas. De las siete universidades aquí en Nicaragua, todas han cumplido. En Honduras y El Salvador no pudieron ingresar tres universidades”, afirmó Bergman.