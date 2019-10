Arreglo dando y dando

El ministro de Energía, Emilio Rappaccioli, expresó ayer al EL NUEVO DIARIO en horas de la noche, que luego de una larga discusión con representantes de la compañía Esso Standard Oil acordaron que Petronic mantendrá su combustible en los tanques, pero a cambio el ministro intervendrá ante las autoridades judiciales para que esta empresa transnacional retome la posesión del bien, como depositario, mientras concluye el juicio por impuestos de los cuales ni siquiera hay demanda interpuesta.



“Creemos que no va a haber inconvenientes en el sentido de que la juez correspondiente ponga en manos de la Esso la posesión de la base de Corinto, sin embargo (la Esso) alquilaría los tanques que contienen combustible de Petronic”, para quedar bajo el control de esta compañía, dijo Rappaccioli.



El ministro también expresó que el arrendamiento será negociado entre ambas empresas en los próximos días. Asimismo afirmó que se revisará la posibilidad de comprar parte de estos tanques a la compañía Esso, para que siempre que se necesite almacenar combustible de Venezuela se pueda recibir en ese lugar.



“Estamos llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, donde Petronic va a lograr sus objetivos y nosotros los nuestros, que es retomar la planta Corinto número uno”, expresó Alfredo Fernández, Gerente de Asuntos Públicos de la Esso, al confirmar los acuerdos logrados con el gobierno a eso de las ocho de la noche, luego de más de cinco horas de reunión en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas.



DGA es un tema de justicia

Sin embargo, Fernández dejó claro que el tema de los 54 millones de córdobas que presuntamente la Esso le debe a la Dirección General de Aduanas (DGA) “es un tema de la justicia; la compañía sigue manteniendo que no debe ningún impuesto, nunca lo ha debido ni lo deberá porque somos fieles cumplidores de la ley de Nicaragua”.



END conoció que otro de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Esso es revisar en los siguientes días un posible acuerdo para que la transnacional refine combustible de Venezuela para Petronic, además de revisar el tema de los impuestos que reclama Aduanas, que es la embargante, pero ni Rappaccioli ni Fernández declararon nada sobre esto.



En cuanto al suministro de combustible, David Castillo, titular del INE, aseguró que no habrá desabastecimiento para tranquilidad de los usuarios. “Los niveles de inventario están por encima de lo que la ley manda como mínimo, la Esso aumentó su producción normal a un 20 por ciento adicional, lo cual despeja cualquier fantasma de desabastecimiento en el país”, detalló.