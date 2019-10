Esso comprará petróleo a Petronic en próximos años

El titular del Ministerio de Energía y Minas, MEM, Emilio Rappaccioli, además de reafirmar que la compañía Esso Standard Oil estuvo de acuerdo en alquilar los tanques a la estatal empresa Petróleos de Nicaragua, Petronic, confirmó que se firmó un acuerdo entre el gobierno y la transnacional para refinar y comprar crudo venezolano “acorde con la composición de demanda que tiene Nicaragua”, tal y como lo informó EL NUEVO DIARIO en su edición de ayer.



“Ya está acordado que se procese el crudo procedente de Venezuela, aunque se va a formalizar con una comunicación de parte de ellos (Esso), dirigida a nosotros (MEM), este lunes, que abre el proceso de negociación entre ellos y Petronic, de tal manera que la Esso le compre a Petronic crudo el resto del año y de los próximos años”, dijo el funcionario.



Rappaccioli reconoció que en el periodo de transición del gobierno sandinista, a inicios de este año, conversó con Agustín Fuentes, quien en ese entonces fungía como gerente de la Esso, y con Alfredo Fernández, encargado de relaciones públicas de la Esso, sobre la intención de que esta compañía le comprara crudo a Petronic, una vez que se suscribiera el contrato entre la empresa estatal y PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), pero en ese entonces no se llegó a ningún acuerdo.



Negociaciones positivas, pero...

César Zamora, Presidente de la Cámara de Comercio Americana, Amcham, calificó de positiva la negociación entre el gobierno y la Esso, en el sentido que permitió evitar el desabastecimiento de combustible en el país, sin embargó, criticó la actitud del sistema judicial de nombrar como depositario de las instalaciones de la Esso, en Corinto, a la Dirección General de Aduana, DGA.



“Lo que siempre hemos estado defendiendo es la institucionalidad del proceso judicial en contra de la Esso. Ellos (Esso) tiene derecho a ser los depositarios, que está consignado de acuerdo a la ley” dijo Zamora, quien añadió que cuando se toman las instalaciones de la empresa, tenía que ser el depositario de la Esso quien diera permiso para meter combustible, por lo que considera que existe una violación a los derechos del dueño de la propiedad.



Pero según David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, la Ley de Suministro de Hidrocarburos, en su artículo 42, contempla que cuando hay instalaciones ociosas, otro miembro de la cadena de distribución tiene derecho a negociar un arriendo.



No obstante, Zamora cree que con esta actitud de nombrar depositario a la DGA se ha puesto en riesgo la credibilidad de inversión en el país, es decir, que de alguna manera la inversión que entre a Nicaragua será “más cara, aunque haya un proceso de negociación que se vea como positivo dentro del contexto nacional”, indicó el presidente de Amcham, quien consideró que las autoridades correspondientes deben de investigar con mayor profundidad el caso.



Gobierno espera resolución de juez

Mientras tanto, Rappaccioli refirió que el gobierno espera que mañana lunes la Juez Segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, emita la resolución, “entregándole a la Esso, en carácter de depositario, el plantel donde están los tanques de combustible de Petronic. En caso de que eso se nos confirme, el lunes (mañana) a eso de las once de la mañana nosotros se lo confirmamos a la Esso”, relató.



El ministro recordó que mientras se acuerda el arrendamiento de los tanques, o bien su venta de parte de la Esso a Petronic, la compañía estadounidense se comprometió a respetar el combustible que tiene la firma estatal almacenado en siete tanques que tienen un volumen de 18 mil barriles, de los cuales “Petronic ya ha estado sacando combustible para traerlo a Managua, para atender a diferentes clientes, entre ellos el transporte público”, indicó.



Sin embargo, dejó claro que independientemente cuál sea el arreglo entre ambas empresa, queda por entendido que en el futuro cada vez que vengan los barcos con cargamentos de Petronic, procedente de Venezuela, esta empresa va a poder usar sus tanques, ya sean alquilados o vendidos.



Descartan desabastecimiento

Asimismo, el ministro anunció que en cinco días viene un barco con más de 100 mil barriles de combustible, de los cuales unos 17 mil serán descargados en los tanques que están en el plantel de la Esso en Corinto.



Por su parte, Castillo mencionó que la Esso aumentó sus importaciones en un veinte por ciento, para evitar desabastecimiento, lo que se traduce en unos 2 mil 400 barriles diarios de gasolina y unos 5 mil 200 barriles diarios de diesel, más los inventarios existentes y las compras que hace la Glencore, indican que el balance del suministro es positivo, por lo que “tenemos despejado cualquier problema de desabastecimiento”.



Reacciones de políticos

El anunciado acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y los directivos de la petrolera Esso Standard Oil S.A. fue calificado como positivo y oportuno por analistas políticos y diputados, a pesar de que la crisis envió un mensaje negativo a futuros inversionistas.



“Me parece que lo que se está haciendo ahora se debió haber hecho al principio, buscar un arreglo amistoso, un diálogo y poner las cartas sobre la mesa y decir: señores de la Esso, nosotros estamos trayendo petróleo venezolano, pero no tenemos dónde almacenarlos. Y ustedes tienen unos tanques que aparentemente no los están usando, o que tienen capacidad para almacenar el petróleo nuestro. Arriéndenos, lleguemos a un entendimiento”, opinó el ex embajador Carlos Tünnerman.



Para Tünnerman, el conflicto no se puede extender, ya que un pleito con la compañía dueña de la única refinería en el país podría ocasionar desabastecimiento de combustible.



“En buena hora que se llega a una solución, porque no se puede poner al país en riesgo de un desabastecimiento de combustible. Y, además, hay que proceder respetuosamente. Lo que está diciendo el Ejecutivo es que va a gestionar con el Poder Judicial, bueno, en realidad la Corte Suprema de Justicia, CSJ, desde un principio debió de haber visto si el juez o la jueza estaba procediendo correctamente, en el caso de un embargo preventivo”, comentó.



El ex embajador recordó que, pese a la anunciada solución al conflicto, quedó dañada la imagen del país a nivel internacional: “Quizá la forma en que se procedió al principio, sin duda que llevaba implícito un elemento de presión. Y luego el daño que se causa a la imagen del país, porque esta noticia salió en todos los cables internacionales”.



“Lástima que el gobierno no tenga la suficiente prudencia al recurrir a medidas que dañen la imagen internacional del país. Porque en definitiva, este país requiere de mucha inversión de capital, tanto nacional como extranjera”, añadió.



“En todo caso, me parece positivo si se busca una solución a través del diálogo, y que finalmente sea hayan sentado y que estén en el camino de conseguir una solución”, añadió Tünnerman.



Gobierno “atropelló” con leyes

Para Víctor Hugo Tinoco, diputado ante la Asamblea Nacional por el MRS, no cabe duda que el gobierno del presidente Daniel Ortega actuó de manera “atropellada” para obtener de la Esso los tanques y otros implementos del plantel en Corinto necesarios para descargar miles de barriles de combustible venezolano.



“Este tema obviamente tiene que ver con asuntos políticos, en el sentido de que el gobierno tenía un problema de no tener dónde almacenar petróleo, lo que estaba causando un problema, y decidieron actuar atropelladamente. Es obvio que actuaron con términos legales de manera atropellada”, dijo Tinoco.



Según él, “la profundización de esa crisis solamente presagiaba problemas para el país”, pero lo importante ahora “es que un acuerdo es beneficioso para Nicaragua, cualquiera que sea el acuerdo”.



“Es positivo que se haya evitado que se profundizara el daño, correcto. Pero no hay duda de que quedó un daño hecho, en términos de la lectura que haga un inversionista, sea nacional o extranjero”, manifestó.



Diputado PLC aplaude acuerdo

Para Francisco Aguirre Sacasa, diputado por el PLC ante la Asamblea Nacional, y presidente de la Comisión Económica de la misma, dijo que “aplaude” el consenso alcanzado por el Ejecutivo y la Esso para poner fin a la crisis del embargo.



“En la medida de que se logre ese acuerdo rápidamente, y que queden satisfechas todas las partes, entonces yo lo aplaudo”, manifestó a END, aunque mantuvo sus cuestionamientos sobre el origen del conflicto Esso-Estado de Nicaragua.



“Sigo lamentando el hecho de que se hizo de esta manera; como se hizo. Mucha gente va a preguntarse: bueno, pero, ¿realmente hubo un problema de impuestos o no? ¿O era sencillamente un pretexto que se usó para torcerle el brazo a Exxon, o a la Esso, para obligarla a prestar sus tanques para el petróleo venezolano, y para obligarla a comprar petróleo venezolano que venía en un barco venezolano de PDVSA?”, se cuestionó.



“Yo dije que lo mejor era llegar a una negociación rápida y exitosa, para no tener al país en ascuas, para no tener el riesgo de un desabastecimiento, para no tener un irritante en las relaciones con Estados Unidos en un momento que pretendemos el apoyo de ellos para el acuerdo con el FMI”, aseveró.



¿Cuál es la señal que se le envía a la inversión?

Sigo sosteniendo que todo este episodio con la Esso ha sido negativa, en el sentido de que se dio la impresión de que Nicaragua no es un país hospitalario para la inversión privada extranjera. Ahora el gobierno lo que va a tener que hacer es compensar por la equivocación del episodio con la Esso, para que la gente olvide eso más rápidamente, facilitando futuras inversiones.



Vargas: “Aquí todo lo queremos ver político”

Sin embargo, para el analista político Oscar René Vargas, vinculado estrechamente al partido de gobierno, el embargo a las instalaciones de la Esso en el puerto de Corinto es un claro mensaje a las empresas del sector privado: pagar a tiempo sus impuestos.



¿Cuál fue el mensaje que se les envió esta semana a los inversionistas con el embargo a la Esso?

Bueno, pues que tienen que pagar los impuestos. Lo que pasa es que aquí han pasado 17 años en que no pagan los impuestos que tienen que pagar.



Yo creo que ese es un mensaje de que el gobierno ha ganado, porque el gobierno les está demostrando a los inversionistas nacionales que no han pagado, señores miren: a la Esso le hicimos esto, tuvo que retroceder porque teníamos razón. A ustedes (empresarios nacionales), también ahora los vamos a llamar para que paguen, ya lleguen a las mesa de negociación con una disposición de aceptar un acuerdo de negociación con el gobierno. El gobierno sale ganando este asunto”, dijo Vargas.



Vargas rechazó que el embargo a la Esso haya ahuyentado a los futuros inversionistas, y más bien señaló que el conflicto entre el gobierno del presidente Ortega y la trasnacional se limita a un caso de evasión fiscal.



“No creás, la Esso también debió de haber consultado con sus fuentes en Washington para ver qué respaldo tenían, y cuando les dijeron, mirá, esto es una cuestión de impuestos, resolvelo vos, eso los ablandó a negociar, porque esto no es una cuestión de tipo político”, afirmó.



“Lo que pasa es que aquí todo lo queremos ver político, pero aquí esto es un acto meramente de evasión fiscal”, concluyó.



(Con la colaboración de Oliver Bodán y Mauricio Miranda

)