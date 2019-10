“Maestros indecorosos abundan en escuelas”

El problema de maestros que hacen “propuestas indecorosas” a sus alumnas a cambio de buenas notas, no sólo es en Managua, sino en todo el país. Así lo dio a conocer el ministro de Educación, Miguel De Castilla, quien agrega: “Hay denuncias que no salen a luz por ser vergonzosas”.



La reacción del titular del Mined se dio ayer al consultarle sobre una denuncia que llegó el sábado a la Estación V, donde una alumna acusó a su maestro de proponerle relaciones sexuales a cambio de buenas calificaciones. El profesor cayó en una celada de la muchacha, que les había informado a sus padres y a la misma Policía Nacional.



De Castilla aseguró que tales denuncias no quedan sin castigo, y que no deben permitirse ni en el seno familiar, menos en el escolar. “Mañana --hoy-- el tema será investigado a fondo, se procede por principios, si se comprueba que hay delito se separa de su cargo (al maestro). Deben ser castigados, no se deben tolerar casos como éstos”, refirió.



Herencia de sistema escolar viciado

El ministro atribuyó esas irregularidades, donde se pide “algo” a cambio de las notas, al sistema escolar viciado que heredaron de los gobiernos anteriores. Dijo que es por ello el esfuerzo del ministerio que dirige, de cambiar a una nueva forma de educar en los centros del país.



Por su parte, la subcomisionada Geraldine González, jefa de la Comisaría de la Mujer, al ser consultada sobre este caso fue categórica al informar que en ningún momento se pone en tela de duda lo informada por las adolescentes.



“Ellas --las estudiantes-- acusan a su maestro de matemáticas que les hizo propuestas indecorosas a cambio de una nota de 95 en matemática”, amplió la oficial.



Fue acoso y maestro está detenido

Aseguró que comprobaron que se trataba de un ilícito. Que el caso no ha concluido, y que el profesor está detenido y pasará a la orden del Ministerio Público.



Félix Rafael Rodríguez, de 38 años, es el nombre del profesor del colegio público 14 de Septiembre, ubicado en la colonia del mismo nombre, sobre quien cae la responsabilidad del delito de acoso sexual.



González confirmó que fue el sábado que las dos adolescentes acosadas le tendieron una trampa al profesor. Rodríguez nunca imaginó que las muchachas habían contado a sus familiares y que lo habían citado para desenmascararlo.



Incluso, cuentan con grabaciones donde el maestro les menciona una lista de moteles y les dice hora y lugar donde se encontrarán. Cabe señalar que las muchachas hicieron una segunda grabación donde le dicen que son vírgenes, y el maestro les responde “que él les va a enseñar”.



Maestro: “Fui mal interpretado”

Según la subcomisionada González, en su declaración el profesor manifiesta que todo fue mal interpretado por las muchachas.



“Él niega todo, dice que es un mal entendido, que las jóvenes interpretaron mal. Dice que la propuesta que les hizo fue para ayudarles a hacer un trabajo, pero nada de sexo a cambio de notas”, dijo la oficial.



La jefa de la Comisaría de la Mujer se declaró preocupada por casos que ocurren donde se cree que los hijos están en buenas manos.