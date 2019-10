“Esso en contrabando”

El director jurídico de la Dirección General de Aduanas, Adán Barillas, quien está a cargo de la demanda contra la Esso por una deuda de 109 millones de córdobas, afirmó que la transnacional violó hasta el trato privilegiado que le otorgó la Administración de Enrique Bolaños por encima del resto de petroleras, y ahora pide respeto a la ley.



En una amplia entrevista, el alto funcionario revela interioridades del proceso seguido a la transnacional, donde llega hasta a acusarla de introducir de contrabando petróleo y de engañar a la opinión pública.



¿Cuál es su reacción ante una queja presentada por la Esso en su contra y en contra de la juez Socorro Toruño, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por presunta violación a la ley?

Como abogado decreté un embargo preventivo en contra de la Esso por 59 millones de córdobas. Se ejecutó con la juez segundo de distrito civil de Chinandega, y los personeros de la Esso se negaron a presentarse ante la autoridad, aunque fueron llamados por los vigilantes. Los esperamos dos horas bajo una torrencial de lluvia y no se presentaron, y en esa circunstancia y en vista de que no se puede nombrar al dueño del terreno donde están los tanques, que es Griffin, se nombra a otra persona. Si tienen el coraje y valentía de desmentirme que lo hagan. Los funcionarios de la Esso no llegaron porque no les dio la gana, por prepotencia.



Ante esa situación, ¿qué hicieron?

Se nombra al señor Roberto Zepeda en su carácter personal, y bonifico la demanda y pido ampliación por 59 millones más por multas, lo que suma un total de 109 millones de córdobas. Después recibo instrucciones de pedir la revocación del interventor para que se nombre a Cedeño de la Esso y que se respete el contrato con Petronic, porque es un hecho judicial, y si no están de acuerdo que lo impugnen y reclamen ante la juez, quien decidirá si lo rescinde o no, tomando en cuenta que no quisieron ser interventores por la voluntad de inexistencia en el lugar de los hechos, aunque estaban ahí.



“Obligados a actuar así”

¿La juez no podía regresar otro día para dar la oportunidad de que los personeros de la Esso se presentaran?

Si no se presentaron en ese momento, estando a poca distancia, pese a ser avisados por los vigilantes porque estaban ahí, y pueden constatar a qué distancia del Plantel están las oficinas, teníamos que actuar de esa forma, porque no se iban a burlar de la justicia de un país que les está cobrando lo que no quieren pagar pese al privilegio que tenían.



¿Qué se hace cuando el demandado se ausenta con la intención de burlar una acción legal?

Pido que los tribunales y el pueblo tomen en consideración que (los funcionarios de) la Esso, a pesar de que estaban ahí y de que fueron llamados para que se presentaran, no llegaron para eludir la responsabilidad de ser nombrados interventores. De haberse presentado la juez los hubiese nombrado, pero el hecho de que no se presentaran no significaba que iban a burlar la actuación de un juez, aunque sus oficinas están a pocos pasos del plantel. Se optó por elegir a otra persona, y que después la Esso alegue en juicio lo que estime conveniente.



¿En qué circunstancia se da el cambio de interventor?

Se hizo una inspección total para entregar al interventor, y cuando llaman para firmar el acta, de pronto piden que se sellen los tanques con el combustible de Petronic, y que saquen a la gente. Les digo que eso se tiene que hacer ante la juez, porque es una situación legal, y desde ese momento la Esso se ha dedicado a presionar y coaccionar con cartas violentas al interventor, a Rappaccioli, amenazando con demandar por daños y perjuicios, tratando de amedrentar.



El contrabando descubierto



¿En que consiste la demanda de la DGA contra la Esso?

La Esso tenía una posición privilegiada ante todos los importadores, que ya no tendrá, porque el ex director de Aduanas, Vega Jackson (Ricardo), le otorgó una carta para introducir el petróleo sin declararlo, sin exonerar, y que lo hicieran después de 60 días. Mientras la Shell paga sus impuestos como depósitos, la Esso no los pagaba. En una fiscalización de rutina a los grandes importadores, se encuentra que un petróleo que había entrado hace un año no lo habían declarado ni pagado impuestos. Ese petróleo es contrabando, porque no pensaban declararlo. Habían violado hasta el compromiso de los 60 días, y una vez que se descubre una situación delictiva como esa, de acuerdo con la ley no puede enmendarse nada.



¿Por qué no los acusaron por contrabando, si habían violado hasta ese acuerdo de privilegio que menciona?

Perfectamente podíamos hacerlo, pero sería largo, y preferimos ir a la vía civil y metemos la demanda. Cuando les notificamos el hallazgo y la deuda de 109 millones de córdobas, hacen la declaración, y sorprenden al secretario general de Hacienda, que decreta una exoneración, lo cual no tienen ningún valor, porque la ley dice que las exoneraciones se presentan antes porque sirven para introducir sin pagar impuestos.



¿Es una demanda ordinaria o ejecutiva?

Es una demanda ordinaria, aunque perfectamente podíamos utilizar la vía ejecutiva --porque los documentos de aduana son ejecutivos--, y pedir a la juez un mandamiento inmediato para quedar en posesión de los bienes, sin posibilidad de que me remuevan, pero, por consideración, me fui por la vía ordinaria, donde la ley establece que se nombra depositario al demandado o al dueño del terreno donde están. En el ejecutivo arrastra y se les llevan porque ya se probó.



¿Cuál es la situación legal actual?

La actuación de la Esso es lamentable, respeto al doctor Evenor Valdivia, pero, el abogado que se presentó solicitando cambio del interventor no insertó la cédula de identidad cuando la ley lo exige para toda actuación notarial, además de que el poder de sustitución es nulo por defectos, y pedí a la juez que así lo declare. Es una actuación deficiente, pobre y sólo se han dedicado a atacar públicamente.



¿La Esso apeló ante la juez por ordenar que se mantenga vigente el contrato firmado con Petronic?

Primero, la juez debe pronunciarse en torno a los defectos presentados en el poder, porque de lo contrario no pueden entrar, y después veremos que resuelve.



¿La Ley le permitía al depositario, desde el punto de vista legal, firmar ese contrato de arriendo con Petronic, para almacenar combustible?

Hay dos figuras en materia de embargo: el depositario no puede celebrar contrato, pero aquí se nombró un interventor porque es una empresa que no puede paralizarse. El depositario agarra los bienes y no permite que saquen nada, ni siquiera el petróleo que pueda tener la Esso ahí. Pero el interventor permite el manejo el giro normal de la empresa, realiza actividades de administración, y dentro de esas actividades está correctamente celebrado el contrato con Petronic. La juez fue informada y rola en el expediente, y por eso en el último auto ordenó respetarlo mientras no se resuelva.



Petrolera quiere engañar



¿La Esso ha hablado de depositario, no de interventor que tiene amplias facultades?

Lamento que los periodistas no se hayan tomado el tiempo de revisar el expediente para conocer su contenido, porque la Esso pretende engañar a la opinión pública. Se nombró un interventor.



Cuando se ejecuta un embargo de esa naturaleza y se nombra un interventor, ¿la ley establece que sea de la propia empresa o puede ser de fuera?

La ley dice que cuando se trate de embargos o secuestros preventivos, el depositario tiene que ser el dueño del bien o del lugar donde se encuentra, pero no habla de interventor, que aparecen como aseguradores de bienes litigiosos, y en ese aspecto es la juez quien lo nombra y se le puso en conocimiento. El interventor tiene facultad de celebrar contratos y efectuar todo tipo de actos administrativos, siempre que no vayan en perjuicio de la misma. Si la Esso pierde el juicio, los tanques van a subasta, eso es lo que dice la ley aduanera, y si no puede subastarlo se lo asigna a alguna institución del Estado.



¿El contrato con Petronic no va en contra de los intereses de la Esso?

En realidad, lo que va en contra de los intereses de los nicaragüenses es que la Esso les deba 109 millones de córdobas y no los quiera pagar. Y van en contra de los intereses de la nación dos situaciones que acabamos de descubrir y superan los 200 millones de córdobas, y ya se les notificó y enviaron una comunicación donde dicen que quieren evitar que llevemos adelante un juicio. La Esso no sólo violó el privilegio fiscal que Jackson le otorgó, sino que ha subvaluado su mercadería, supongamos que declara 15 mil dólares de cargamento, y en su contabilidad declara 20 mil, porque ahí no pueden mentir y hay un reparo por esa situación.



¿Por cuánto es el arriendo?

Se hizo que no fuese ridículo o simbólico, 25 centavos de dólar por barril de petróleo, y se dice que el dinero se deposite en una cuenta a la orden de la juez segundo civil, y si la Esso gana el pleito, que no lo creo, se lo lleva con todo y sus intereses.