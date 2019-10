Elecciones en UNAG “al filo de la navaja”.

Pequeños y medianos productores que participan en el V Congreso Nacional de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, decidirán hoy si Álvaro Fiallos será el presidente de dicha organización durante los próximos cinco años.



La decisión la tomarán una vez que hayan escuchado en voz del mismo Fiallos, el informe quinquenal de su gestión durante el periodo 2002-2007.



En todo caso, ya está inscrita la plancha que podría asumir el nuevo Consejo Directivo, y en la que Ligia Briones Valenzuela figura como candidata a presidenta.



“Yo sostengo la esperanza, y estoy firmemente convencido de que vamos a ratificar lo que estamos haciendo”, dijo Álvaro Fiallos a EL NUEVO DIARIO, quien es además, Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, UNAG, en la administración del presidente Daniel Ortega.



Actualmente, la UNAG cuenta con cerca de 35 mil afiliados en todo el territorio nacional, según información oficial de la misma entidad. 501 de ellos decidirán la permanencia o retiro de Fiallos en el cargo.



Daniel Núñez, ex presidente de la UNAG, y uno de los líderes más reconocidos en el gremio, criticó la falta de coherencia entre los lineamientos que impulsó el actual Consejo Directivo, presidido por Fiallos, con las necesidades planteadas por los productores.



“Sencillamente no se ha bajado a la base. No ha habido una estrategia integral del desarrollo de cada departamento. La correcta ejecución de los proyectos la van a conocer con el informe quinquenal”, dijo Núñez.



“Hay un montón de anomalías”

También existen denuncias en contra de Fiallos de parte de los mismos representantes de la UNAG, sobre la mala administración de los recursos y bienes de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.



“Han venido un montón de anomalías. Vendió la casa de Granada. Vendió las acciones que tenía la UNAG en (el matadero) Carnic”, denunció María Concepción López, responsable de la Sección de la Mujer en Masaya.



“En el caso de la casa de Granada, supuestamente un gringo le robó 50 mil dólares, que sólo 50 (mil) logró agarrar porque no la entregó el día que la iba a entregar. ¿Y qué pasó? Después salió un papel (que decía) que el mismo presidente de la UNAG y otros presidentes fueron a la Secretaría del Frente, donde aparece que la vendió con firma, puño y letra, en 150 mil dólares”, aseveró López.



Afiliados en Masaya se sienten abandonados

Otros afiliados a la UNAG de distintos departamentos del país señalaron a Fiallos de no gestionar recursos para la ejecución de proyectos en beneficio de los pequeños productores y campesinos, y de trabajar únicamente a favor de sectores en el gremio allegados a él.



“No baja a la base. Nosotros andamos donde al productor le chima el zapato, y nosotros vemos que él no quiere defender. Si nos hubieran dado cien cupos para ir al congreso, esas personas irían en contra de la reelección de él”, agregó María Concepción López.



López también señaló que en las localidades no cuentan con recursos económicos para apoyar a los afiliados.



Jinotega también reclama

“En Jinotega hemos trabajado y estamos trabajando con muchos organismos por esfuerzo propio. Jinotega es un departamento de los más olvidados. Sin embargo, hemos desarrollado buenos proyectos para pequeños y medianos productores haciendo la lucha con la gestión propia del departamento de Jinotega”, aseguró Thomas Valdivia,



Presidente de la UNAG en dicho departamento



¿Pero de la oficina central no recibieron ayuda?

No. Con la gestión propia del departamento de Jinotega. Con eso te digo todo.



LIGIA BRIONES: ¿LA NUEVA PRESIDENTA?



La ingeniera agrónoma Ligia Briones Valenzuela podría convertirse en la primera mujer presidenta de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, si los 501 participantes que asisten hoy al V Congreso Nacional de dicha organización deciden que Álvaro Fiallos no represente al gremio durante los próximos cinco años.



Briones, quien actualmente forma parte de la Junta Directiva Nacional de la UNAG como presidenta por el departamento de Estelí, y además es la responsable de la Sección de la Mujer por la entidad en todo el país, cuenta con un fuerte apoyo de afiliados en diez departamentos, de acuerdo a algunos de sus partidarios, para asumir la presidencia.



Según ella, la creación de un banco de fomento se mantiene como una de las prioridades no resueltas, y que éste será uno de los temas fundamentales a discutir en el congreso el día de hoy.



¿Con cuánto apoyo cuenta usted dentro de la UNAG?

Nosotros creemos que contamos con un respaldo grande de gente de los departamentos y municipios. De las mujeres, de compañeros, presidentes municipales, pequeños productores, que sienten que la UNAG debe de dinamizarse desde el municipio, que la organización no debe de actuar presidencialistamente.



En el mismo gremio se ha hablado de que existe interés de parte del presidente Daniel Ortega de que Álvaro Fiallos se mantenga al frente de la UNAG. ¿Sabe algo al respecto?

Yo no lo creo. Es que yo no creo que el presidente Ortega se esté metiendo en esto, porque hoy precisamente hablé con el compañero Ariel Bucardo, y él me decía: “Yo quiero que empujemos elecciones uninominales”. Y acuérdese que Ariel es ministro de este gobierno. Si el presidente diera un mandato, se lo diera al ministro en primer lugar.



Fiallos: No quieren que nos vayamos

Sin embargo, Álvaro Fiallos, aseguró que cuenta con suficiente apoyo para mantenerse como presidente. “El Consejo Nacional de la UNAG, que tiene 166 dirigentes de los municipios, recomendó, en reconocimiento de la gestión que cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo hemos realizado, que se vuelva a elegir a las mismas personas”, afirmó Fiallos a END.



Álvaro Fiallos responde:



“SEÑALAN PARA TAPAR DEFICIENCIAS PROPIAS”



Álvaro Fiallos se defendió de los señalamientos en contra de su gestión como presidente de la UNAG, y sobre los supuestos malos manejos de los recursos y bienes de la entidad agropecuaria.



“Muchas veces hacen señalamientos para tapar deficiencias propias, pero para mí eso es un asunto normal, natural. Lo que hay son diferencias de opinión que yo las respeto totalmente”, argumentó Fiallos a EL NUEVO DIARIO.



“El 15 de mayo publicamos un campo pagado exponiendo el resultado de 30 y pico de auditorías, las cuales señalaban que la rendición de cuentas y finanzas de la UNAG estaban en buen estado, y que todas las auditorías salieron limpias. Eso habla por sí solo, sobre cómo se ha manejado la organización”, sostuvo.



Fiallos dijo que la UNAG mejoró la organización de los productores en todo el país, y así como la representación de los mismos ante organismos nacionales e internacionales.



También señaló que se ejecutaron proyectos de cooperación, “la mayor parte en aspectos territoriales” y “en desarrollo de las capacidades humanas”.



“Muchas gestiones, como conseguir que cancelaran todos los endeudados que estaban en la “Cobra” famosa, que estaban en La Subasta y que fueran menores de 10 mil dólares, que eran la mayoría de los productores que estaban metidos allí”, recalcó.



Responsabiliza a gobiernos anteriores

Sin embargo, reconoció que otros aspectos relacionados con las condiciones de miles de pequeños y medianos productores no se pudieron mejorar durante su gestión, y responsabilizó de dichos resultados al poco apoyo que recibieron como gremio en los últimos tres gobiernos, incluyendo el del presidente Enrique Bolaños.



“Abandonaron al sector rural y a la pequeña producción, ellos tenían otras prioridades. La crisis económica se mantiene. Además, tuvimos una entrada tardía del invierno, una fuerte sequía en muchas zonas, y la cosecha de primera se vio afectada en todas esas zonas, en las zonas secas”, puntualizó.



“La realidad, lo que ha sucedido en el campo, en la producción, es que no hemos tenido crédito. Tenemos malos caminos. Variaciones de clima, problemas de propiedad. Todo eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, con oídos sordos de parte del gobierno”, afirmó.



¿Pero como presidente de la UNAG no podía buscar una solución?

Nosotros lo hemos tratado, pero las capacidades económicas de la UNAG no son suficientes. Si no tenés políticas que te apoyen desde el gobierno, con leyes... entonces la UNAG, por sí sola no puede provocar el desarrollo del país, porque el desarrollo del país es una responsabilidad del Estado nicaragüense.



¿Cómo conjuga usted la presidencia de la UNAG con la presidencia del IDR?

Lo que pasa es que allí hay una manipulación. La realidad es que yo represento a la UNAG en la Junta Directiva del IDR, y ésta es “ad honorem”, es solamente para ver las políticas y estrategias de la organización. No es un trabajo de tiempo completo. La parte ejecutiva le corresponde a una directora ejecutiva.



Alguien señalaba que cómo puede andar en dos caballos a la vez.



Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero sí podés andar en un caballo en varias representaciones de varias gestiones que podés al mismo tiempo. Para mí no hay ninguna confusión, porque yo voy sobre el camino de dirigir a la UNAG y representarla ante diferentes organismos.



“QUE DECIDA: O EL IDR O LA UNAG”

Otro malestar que han expresado los agremiados de la UNAG es el nombramiento de Fiallos como Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, IDR, en el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra.



Duilio Narváez, Presidente de la UNAG en Masaya, dijo al respecto: “¿Cómo te ponés al frente de una marcha en contra de tu patrón, o reivindicándote ante tu patrón? ¿Cómo se pone al frente de una marcha, reivindicándole cosas al IDR por ejemplo, si él es el presidente del IDR? En estos casos no te podes convertir en juez y parte”, criticó Narváez.



Daniel Núñez, por su parte, recordó que los estatutos de la organización establecen que su presidente “no puede tener dos cargos, y Álvaro tiene dos cargos actualmente: presidente del IDR y presidente de la UNAG”.



“Y pensamos que no se puede servir a dos señores. Por lo tanto, creemos que hay que elegir a un nuevo presidente, que le dedique tiempo completo a la organización”, manifestó.



Pero además señalaron que desde la presidencia en el IDR tampoco ha apoyado a los productores. “No han cambiado las políticas. Están trabajando con las mismas políticas anteriores”, dijo Narváez. “Con nada ha apoyado. Nada. Para más el Mag-For”, comentó Thomas Valdivia.