"Positiva compra de acciones a Fenosa"

El sector privado consideró ''positiva'' la propuesta del presidente Daniel Ortega de comprar acciones a la filial de la empresa española Unión Fenosa que distribuye energía eléctrica en Nicaragua.



''Vemos viable y positiva (la iniciativa de Ortega), siempre que la compañía esté de acuerdo con esa posibilidad'', dijo el sábado al canal 8 de televisión el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri.



El presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Ancham), César Zamora, también dijo que no hay ''ningún problema que eso suceda... este no sería el único caso ya que en Panamá el estado cuenta con el 48% de las acciones de Unión Fenosa''.



Ortega dijo el jueves que su gobierno aspira a adquirir 1% de acciones en Unión Fenosa mediante la conversión de una deuda de más de 70 millones de dólares que ésta mantiene con el Estado, para participar parcialmente en las operaciones exclusivas de distribución de energía a nivel nacional.



Según el mandatario, la presencia de un representante en la empresa velará por el cumplimiento de contratos y desarrollo de actividades.



El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, habría abordado este tema la semana pasada en con los principales personeros de Unión Fenosa Internacional, según informó el sábado el diario La Prensa, pero se desconocen los resultados de la negociación.



El vocero de Fenosa en esta capital, Jorge Katín, dijo al mismo rotativo que el gobierno de Nicaragua ya conoce cual es la posición oficial de la matriz internacional sobre la compra de acciones, pero agregó que él no está autorizado a dar detalles.



La transnacional española se instaló en Nicaragua en el 2000 mediante concesión extendida por el entonces presidente Arnoldo Alemán para la distribución y comercialización exclusiva de energía hasta el 2030.