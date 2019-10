Quieren 20% de Fenosa

El gobierno insistirá a los dueños de Unión Fenosa Internacional su propuesta de convertirse en socio minoritario de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur, según indicó Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y quien también reveló a EL NUEVO DIARIO que la compra sería del 15 o del 20 por ciento de las acciones.



“Se está negociando, se está discutiendo el comprar parte de las acciones, entre un 15 y un 20 por ciento, pero eso depende de las cifras últimas que salgan de la conciliación de deudas”, reveló Rappaccioli, quien afirmó que los dueños de esa transnacional en España están dispuestos a negociar.



Rappaccioli negó que la empresa petrolera mixta de capital venezolano y nicaragüense, Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) haya comprado el 17 por ciento de las acciones de Fenosa

También descartó que Albanisa esté interesada en comprar acciones, tal como lo denunció este viernes el diputado Wilfredo Navarro, Primer Secretario de la Asamblea Nacional.



“No hay ninguna compra de Albanisa, eso es absolutamente falso”, aseguró el ministro, e insistió que la propuesta del gobierno es clara, y que se basa en conciliar las deudas que tienen las distribuidoras de energía con las empresas generadoras estatales, para que el remanente, que es el resultado de la deuda de Fenosa con el Estado, sea invertido para comprar entre el 15 o el 20 por ciento de las acciones de Disnorte y Dissur.



No descartan posibilidad de comprar empresas

“Dependiendo del balance de las cuentas, esa va a hacer la participación que tenga el Estado, tal como lo explicó el presidente (Ortega) el jueves (por la noche)”, reafirmó Rappaccioli.



Sin embargo, cuando END le preguntó si el Estado ha contemplado la posibilidad de comprar las empresas distribuidoras de energía –-Disnorte y Dissur--, se excusó y dijo: “Ya te he dicho suficiente”.



Y es que según fuentes gubernamentales, el gobierno no cuenta con los fondos necesarios para comprar ambas empresas, las cuales son administradas por Fenosa y cuentan con una concesión de 30 años a partir del año 2000. No obstante, según las mismas fuentes, el gobierno no descarta la posibilidad de conseguir el dinero para comprar dichas firmas.



END conoció que la semana pasada, el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, viajó a España, en donde en compañía del embajador de Nicaragua en ese país, Augusto Zamora, sostuvo conversaciones con representantes de los dueños de Unión Fenosa Internacional, en Madrid, con el objetivo de hacer la propuesta de comprar acciones de las empresas distribuidoras de esa transnacional en nuestro país.



Pero la respuesta de los altos funcionarios de Fenosa Internacional fue clara: nada de socios, te la vendo toda. Esto provocó malestar en el mandatario nicaragüense, y acusó de corrupta a esa empresa el jueves pasado, por no quererse someter a un tribunal de arbitraje, y porque tampoco ha aceptado venderle un porcentaje de sus acciones a cambio de una deuda que supera los 70 millones de dólares (un mil 341 millones 200 mil córdobas).



200 millones de dólares a Fenosa si se va del país

El presidente Daniel Ortega reveló el pasado 30 de junio en el parqueo del Mercado Central “Roberto Huembes”, mientras daba su discurso en el acto de la vigésimo octava conmemoración del Repliegue, que si el gobierno decidiera que se vaya Unión Fenosa, significaría que el Estado nicaragüense tendría que pagar unos 200 millones de dólares.



Por otro lado, la manera discrecional con que el gobierno ha venido manejando las inversiones para cambiar la matriz de generación de energía, ha provocado críticas de diversos sectores. Por ejemplo, hasta la fecha el gobierno no ha aclarado oficialmente en qué se invertirán los más de 230 millones de dólares que el consejo de ministros iraníes aprobó a inicios del mes pasado.



Y aunque el Ministro de Energía y Minas declaró a los medios de comunicación que ese préstamo será invertido en la construcción de una central hidroeléctrica denominada proyecto “Boboque”, ubicada entre el río Tuma y el río Grande de Matagalpa, en la RAAN, todavía no ha aclarado por qué el préstamo es de más de 230 millones de dólares, si en agosto del año pasado anunciaron que era de 125 millones, es decir, casi la mitad.