“Amnistía no es para delincuentes”.

Los diputados del PLC que promueven una amnistía que cubriría al ex presidente Enrique Bolaños de supuestas irregularidades cometidas durante su Administración, lo hacen “para encubrir una liberación de la pena que pende sobre el reo Arnoldo Alemán”, dijo ayer el doctor Sergio García Quintero.



En declaraciones formuladas a EL NUEVO DIARIO, el jurista dijo que año con año “se dan este tipo de cosas, las que no se sabe es si por malicia o torpeza se mezcla la gimnasia con la magnesia, al confundir lo que es un indulto con la amnistía”.



Estimó que los nicaragüenses deben estar claros de que “no pueden ser objeto de engaños ni de diputados, ni magistrados de la CSJ en cuanto a que Arnoldo Alemán podría ser beneficiado con esa amnistía, y no es tanto por la cuantía de las penas, sino por la naturaleza de los hechos delincuenciales que motivaron esas penas”.



Dijo que el indulto sólo funciona para los delitos comunes, y la amnistía es exclusiva y privativamente de los delitos políticos, y “en todo caso los que pretenden beneficiar a Alemán, deben acogerse a las disposiciones de nuevo Código Penal y aplicarlas de forma retroactiva como es permitido en este tipo de cosas, cuando se trata de aplicar la ley que beneficia más al reo”.



Indicó el jurista que puede aplicarse un indulto parcial o total o una conmutación de la pena, pero no puede, en ninguna forma, estarse pensando que delincuentes comunes que han sido fulminados por la justicia por la comisión de delitos en contra de los intereses del Estado y el pueblo, pueden ser beneficiados con amnistía.



“La verdad es que esto tiene un mar de fondo”, estimó García Quintero, quien a renglón seguido dijo que si Alemán fuera librado de la pena por un indulto, siempre estaría como un ex convicto que ha sido perdonado de las penas, pero en el caso de la amnistía significa olvido, no ha habido delito alguno”, añadió el jurista.



“Están queriendo establecer una situación supuestamente para beneficiar a don Enrique Bolaños, quien dichosamente ha tenido la fortaleza e hidalguía de señalar que no quiere amnistía, pero en todo caso la amnistía siempre la solicitan los culpables”, apuntó García Quintero.



En boca de un magistrado de la CSJ

Dijo que sería inconcebible que un magistrado de la CSJ o un diputado que sea abogado salgan promoviendo este tipo de amnistía, pues “esto sería un verdadero atropello y un atentado, que no sólo se refiere a la legislación nuestra, sino un atentado a la legislación universal”.



“Ya no se podría tener confianza en las resoluciones de los tribunales de justicia, cuando se confunde amnistía con indulto, y cuando se deja abierta la puerta para que cualquier tipo de delincuentes sean beneficiados en cualquier momento con una amnistía, y esto podría ser en el caso de los capos de la droga, los que podrían alegar mediante sus abogados que han sido condenados por motivos políticos”, apuntó el jurista.



Estimó que ahora para evitar ir a la cárcel mediante un juicio “se necesita llevar las bolsas llenas de reales”, al tiempo que recordó unas declaraciones del ex magistrado de la CSJ, Arturo Cuadra Ortega-Garay.



Cuadra Ortega-Garay dijo: “Aquí los grandes delincuentes han campeado al margen de la ley y lo siguen haciendo, pero el Código Penal se aplica con todo su rigor a los delincuentes que están por delitos menores y cumplen sus penas y continúan presos, porque no hay ninguna autoridad ni de la Fiscalía ni de los tribunales de justicia que se acuerden de que existen”.



El jurista también llamó al magistrado de la CSJ, Iván Escobar Fornos, a que retome los libros de su padre, don Manuel Escobar, “figura respetadísima en la historia del derecho penal en Nicaragua, y es muy claro cuando entra a hacer este tipo de diferenciaciones”.



“Uno quisiera que magistrados nuevos, como el caso de Sergio Cuaresma, quien se ha reputado como que si fuera un sabio, y que se supone que fue el autor del primer proyecto del actual Código Penal que se aprueba en la AN --y no se trataba más que una copia fiel al Código Penal de España--, se pronuncie sobre si el delito político es igual al delito común, y si la amnistía y el indulto se pueden aplicar indistintamente”, demandó.