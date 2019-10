Sector energético, un jugoso pastel

El diputado José Pallais señaló que el sector energético, uno de los más sensibles y lucrativos del país, se ha convertido en el centro de atención de grupos económicos vinculados al partido FSLN, lo que explica la excesiva discrecionalidad y la falta de fiscalización con que el gobierno del presidente Daniel Ortega maneja este tema.



Para él, no cabe duda de que “hay pasos de animal grande en estos negocios”.



Y puntualizó tres casos: el millonario proyecto hidroeléctrico Copalar --en el que uno de los principales interesados era Bayardo Arce--; y las dos contrataciones directas y secretas que intentó efectuar Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de ENEL, con las controversiales firmas Kamusi Investments S.A., y Gero Ibérica de Comercio Internacional.



Estos dos últimos proyectos tuvieron que ser aplazados por el gobierno luego que salieran a luz pública a través de los medios de comunicación.



Edmundo Jarquín, coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también añadió: “Aquí ha habido tres anuncios de contrataciones internacionales, en el campo de la energía, que de no ser por el papel de los medios de comunicación, se hubieran llevado adelante, y nadie hubiera dado ninguna explicación sobre quiénes estaban detrás de esos negocios”.



Atención con Unión Fenosa

El diputado Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, dijo estar de acuerdo con que el gobierno compre acciones a la distribuidora de energía Unión Fenosa, aunque recordó que hasta la fecha el Parlamento no ha sido informado formalmente del asunto.



Y fue categórico al señalar que el hecho de que “el gobierno tenga acciones de control en una empresa de servicio público, para mí, en principio, es positivo”.



Sin embargo, criticó cualquier intención de intereses particulares en esa sensible negociación. “Eso es lo que tendríamos que ver, porque ya estaríamos viendo prácticas corruptas, porque estarían ligándose intereses genuinos del Estado de Nicaragua, con intereses individuales”, advirtió.



“Con relación a lo de Fenosa, lo que sabemos es muy poco, porque la Asamblea no ha sido informada. Sabemos que hubo unas negociaciones en España, y la última información que tenemos es que se estancaron esas negociaciones”, explicó el diputado.



Potencial importante y lucrativo

Por otro lado, dijo que el campo de la generación de energía eléctrica en Nicaragua tiene un potencial económico importante, a pesar de las crisis estructurales que dificultan la instalación de proyectos.



“Dentro de esta gama de inversionistas, sí, efectivamente se ha visto interés de parte de algunas personas vinculadas al gobierno en participar o en liderar algunas de estas inversiones, porque hay una necesidad aquí de instalar cientos de megawatts”, dijo Pallais.



“Lo que no se puede tolerar es que se utilice el poder para beneficiar a un sector en perjuicio de otro, dándole mayores facilidades, mayores privilegios, o utilizando información privilegiada que se tenga, o permitiendo que uno se instale más rápidamente, allanándole el camino. Esas son el tipo de conductas que están prohibidas en nuestras leyes”, afirmó.



“Mecanismos de la corrupción”

El diputado José Pallais descartó que los empresarios sandinistas tengan capacidad económica para afianzar sus inversiones en el sector energético del país. Pero explicó los dos métodos tradicionales para “meterse en la jugada”.



“El mecanismo es el de siempre: se busca un pequeño capital inicial, para hacer el estudio, y que en la mayoría (ese capital) no llega ni al cinco por ciento. Se ofrecen privilegios, facilidades, y se busca a un inversionista extranjero, que aporte el 90-95 por ciento restante”, detalló.



“O a veces se hace en mixtura: se pone siempre el privilegio, la facilidad, las promesas. Se busca que alguien ponga un 30 ó 40 por ciento, y después se buscan facilidades crediticias, que pueden estar amparadas en el poder, o no necesariamente. Esos son los mecanismos más usados en toda la telaraña de la corrupción de la inversión en el mundo”, añadió.



Edmundo Jarquín, por su parte, explicó que en la negociación con Unión Fenosa, el presidente Ortega debe de garantizar transparencia. “Si ese es un proceso voluntario y negociado, y no es un proceso para apalancar, de un grupo privado a otro grupo privado, independientemente del sello político que tenga cada uno de los grupos privados, pues no debería de haber incontentes”, señaló.



“Las condiciones fundamentales son: transparencia en el proceso, y que no sea para apalancar a un grupo privado en contra de otro grupo privado”, sostuvo.