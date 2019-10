Buses mexicanos vendrán con barras electrónicas

Los buses que el gobierno de Nicaragua compre a México con el préstamo que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica a través del Plan Pueblo Panamá, deberán contar con barras electrónicas para el conteo de pasajeros y el monitoreo de sus recorridos, y hasta se estudia la posibilidad de que también cuenten con un sistema de pago con tarjetas inteligentes.



Aunque esto último aún no se ha establecido en los requerimientos técnicos propuestos por los transportistas, podría ser una realidad, como parte de la modernización del transporte urbano en Managua, relativo a la seguridad de los pasajeros, a fin de que los conductores no se descuiden a la hora de operar las unidades y a la vez cobrar el pasaje.



Durante un viaje a México que recientemente realizó una delegación de transportistas nicaragüenses invitada por el Grupo Dina, una de las empresas que participarán en la licitación de los buses, los empresarios del transporte conocieron, además del monitoreo electrónico, el nuevo sistema de pago a través de tarjetas inteligentes.



El pago con tarjetas es un sistema que se implementa en México y se están haciendo los primeros ensayos en Costa Rica, país que está cambiando todo su parque vehicular urbano en la capital, y cuyas leyes obligan a los transportistas a tener esta modalidad de pago dirigida principalmente a los usuarios que frecuentemente hacen uso del transporte urbano, a los usuarios ocasionales y a los que tienen algún tipo de asistencia social, como estudiantes, discapacitados y agentes del orden.



El ingeniero Franklin Sequeira, Director General de Transporte Terrestre, relató a EL NUEVO DIARIO que buena parte de los buses urbanos de Managua ya cuentan con el sistema de barras electrónicas, y que el pago con tarjetas inteligentes sería lo ideal.



Sequeira encabezó una delegación de transportistas nicaragüenses que viajó a México la semana anterior invitada por el Grupo Dina. La visita perseguía conocer “el tipo de unidades que produce esa empresa para que los transportistas puedan tener una mejor opinión de lo que realmente se necesita para el transporte urbano de Managua”, indicó el funcionario, para quien “la preocupación del gobierno está en dignificar el servicio urbano de transporte con unidades limpias, cómodas y seguras para el usuario”.



Delegaciones de las diferentes cooperativas de transportistas urbanos de Managua viajaron en fechas diferentes a tres empresas suplidoras de buses que operan en México, entre ellas la International, Mercedes Benz, y en esta ocasión, la fábrica Dina. El ingeniero Martín Meléndez Romero, Director General de la compañía, explicó que más de la mitad del transporte urbano en México está cubierto por esa empresa. “De todos los buses que circulan en México, tres tienen la marca Dina”, indicó.



Dina Camiones ofreció a los transportistas nicaragüenses el modelo de bus HTQ 104-R, con capacidad para 72 pasajeros, de los cuales 32 de ellos viajan cómodamente sentados. El bus tiene un motor marca Cummins, montado en un chasis Dina y con una caja de transmisión Spicer. Según Meléndez, lo mejor que tiene Dina es que todas las partes son fabricadas en México.



Según Sequeira, los transportistas capitalinos tuvieron la oportunidad de visitar la fábrica de transmisiones TSP, ubicada en la ciudad de Querétaro, donde además se producen prototipos de transmisiones para carros de carrera.



Encuentro oficial

El ingeniero Sequeira relató que durante la visita que realizaron los transportistas a México, lograron entrevistarse con el director del Instituto Estatal de Transporte de Hidalgo, licenciado Juan Oviedo Bernal, y con transportistas de la ciudad de Pachuca, cabecera del Estado de Hidalgo, con quienes intercambiaron experiencias sobre los planes de acción que impulsa el Instituto Estatal de Transporte para ordenar el servicio urbano de transporte en el Estado.



Una de las acciones que llamó la atención de los transportistas fue la instalación de controladores de velocidad en las unidades de transporte, lo que busca evitar accidentes y respetar los límites de velocidad. Otra de las acciones retoma como una experiencia importante los exámenes antidoping a que regularmente son sometidos los conductores de buses, lo que determina si éstos viajan bajo efectos de alguna droga o alcohol.



Transportistas satisfechos

Los transportistas que visitaron Hidalgo, Estado de México, se mostraron satisfechos por la comprobación de las instalaciones de Dina, que ofreció unidades urbanas a un promedio de 75 mil dólares. Armando Ortiz, Presidente de la Cooperativa 101, dijo estar contento con la explicación que recibieron de los empresarios mexicanos, pero a su criterio, lo que más pesará a la hora de comprar los buses nuevos es que éstos sean baratos y garanticen seguridad a los pasajeros.



Por su parte, el presidente de la Cooperativa 21 de Enero, Ramiro Cordero, urgió establecer que a la hora de adquirir los buses, la empresa ganadora de la licitación garantice no sólo el parque de repuestos necesarios, sino también un plan de capacitación a los nuevos operarios de las unidades, y un buen taller de mantenimiento de los buses nuevos.