Gasolina escasea

Luego de que la compañía Esso Standard Oil S.A. suspendiera operaciones en su segundo plantel de Corinto desde el viernes antepasado, el desabastecimiento de combustible en algunas gasolineras de la capital se ha hecho presente, a pesar de que las autoridades gubernamentales, ejecutivos de las empresas petroleras y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) aseguraron el pasado lunes, en rueda de prensa, que para el siguiente día los problemas de distribución serían superados.



Sin embargo, hasta ayer, estos problemas de desabastecimiento no habían sido resueltos, pues en un recorrido que realizó EL NUEVO DIARIO este fin de semana por diferentes estaciones de servicio en Managua, se pudo constatar que algunas gasolineras no pudieron ser abastecidas en tiempo y forma, algo que molestó a muchos conductores, que demandaron de las autoridades competentes que se pronuncien sobre cuándo “estará todo normal”.



Las autoridades del INE han explicado que el problema de abastecimiento de combustible en las gasolineras obedece a un “asunto de logística”, ya que la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), administrada por Petronic privada, no tiene las suficientes cisternas para abastecer del producto a muchas de las estaciones de servicio.



Hasta el momento, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni el INE, ni los representantes de las petroleras han dado respuesta sobre cuándo se solucionaría el problema de desabastecimiento del combustible, a pesar de que el lunes pasado aseguraron que al día siguiente estaría resuelto, pues “hay suficiente combustible en el país, y los mecanismos del mercado para asegurar que su distribución están funcionando”, dijo en rueda de prensa ese día, David Castillo, titular del INE.



“No hay gasolina súper ni regular”

“No hay gasolina súper ni regular”, fue la respuesta ayer de uno de los bomberos de la Esso Rubenia, luego que le preguntamos si había gasolina. Además, mencionó que desde este sábado estaban sin ninguno de los dos tipos de gasolina. “Sólo tenemos diesel”, dijo.



En un recorrido realizado por END el sábado pasado, esta gasolinera, al igual que la Esso Salvadorita no estaban vendiendo gasolina regular ni súper, por lo que intentamos conocer a través de sus gerentes las razones por la cuáles no había estos productos, pero no quisieron dar declaraciones, al argumentar que no estaban autorizados. Pero la Esso Salvadorita, a diferencia de la Esso Rubenia, ayer ya había sido abastecida.



Y ayer las gasolineras Shell Mayoreo, Shell 27 de Mayo, Esso San Sebastián, Shell ubicada en el kilómetro 15 y medio de la Carretera a Masaya, y la Shell ubicada en el 11.5 carretera nueva a León, sólo ofrecieron gasolina súper, mientras que en la Esso Loyola, en la Texaco Plaza Las Américas y en la Esso 7 Sur sólo se vendía regular. Sin embargo, ninguna de estas gasolineras presentaban problemas de desabastecimiento de diesel.



INE sin brindar informe

END conoció extraoficialmente que según las inspecciones realizadas el martes pasado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a más de 50 gasolineras Managua, Masaya y León, al menos ocho presentaron bajos niveles en sus inventarios, pero el problema de desabastecimiento empeoró cuando los mismos técnicos realizaron otra inspección el jueves de la misma semana, a 48 gasolineras de Managua, y 18 presentaron problemas de abastecimiento.



Este primer informe sobre las inspecciones realizadas a las más de 50 gasolineras, para verificar los niveles de inventarios, lo ha solicitado END desde el miércoles pasado, pero hasta el momento no ha habido respuesta.



END también intentó de nuevo comunicarse con los representantes de la Esso, de la Chevron, y con el gerente de Shell de Nicaragua S.A., Mauricio Aranda, para conocer cuándo el sistema de distribución volvería a la normalidad, sin embargo fue imposible la comunicación, a pesar de que Aranda contestó su celular ayer por la tarde y manifestó: “Estoy en el cine, llamame después”, pero luego ya no contestó su celular.