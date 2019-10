CSE debe reconsiderar

El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, propuso ayer al Consejo Supremo Electoral, CSE, replantearse la decisión de haber suspendido las elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka, y escuchar el clamor de los misquitos que quieren ejercer su derecho al voto en los comicios municipales.



El llamado del también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se produjo al conversar con los periodistas después de haber oficiado la misa dominical en la Catedral Metropolitana, donde respaldó una serie de planteamientos elaborados por el Consejo Ecuménico de las Iglesias del Caribe sobre la posposición de los comicios municipales.



“Nosotros queremos apoyar ese sentimiento, tanto de los obispos nuestros, que con un grupo de pastores que ellos llaman allá --en el Caribe-- Consejo Ecuménico de las Iglesias, ya se han reunido en varias ocasiones para expresar el sentimiento de sus pueblos”, dijo.



Brenes dijo que a título personal no se atrevería a hablar de la Costa Atlántica “porque desconozco (su realidad), aunque he visitado en una ocasión Waspam y Bluefields, pero nuestros obispos y el grupo de pastores moravos y de otras instituciones religiosas conocen bien a sus pueblos”.



Población intacta



“Según comentaba con ellos (los obispos del Caribe) una tarde de éstas, cuando hablamos por teléfono, de que la población (de los municipios afectados por el CSE está como intacta, es característica del pueblo costeño emigrar por un tiempo y luego regresan”, dijo Brenes.



Indicó que los religiosos del Caribe han dicho que la población de los municipios afectados está siempre presente, “por lo que sería interesante poder escuchar a esa gente donde hay como un clamor de que las elecciones municipales se realicen como se van a realizar en los demás municipios del país”.



Recordó el prelado que en los poderes de Estado, como el CSE, está la función de servicio a la comunidad y escucharla, y “yo diría a los magistrados del Consejo Supremo Electoral que sería interesante replantearse la situación”.



“Creo que a lo mejor sería interesante volver a sondear, creo que tenemos tiempo porque nos quedan casi seis meses por delante, creo que hay mucha gente capaz en el CSE y ojalá que esta gente (los costeños) puedan cumplir su deseo”, de ejercer el derecho al voto.



Brenes dijo que “es muy triste que estas situaciones tensionen” el ambiente, y recordó que las etnias del Caribe siempre han estado olvidadas, y esta gente que viven en las comunidades ojalá no se dividan, porque se habla de los Yatama de un lado y los Yatama del otro lado.



“Creo que el pueblo costeño es uno solo, a pesar de que tienen diversas concepciones religiosas, pero todos profesan una fe única Cristo el Señor, ojalá que no se divida ese pueblo, sino más bien que las instituciones ayuden a fortalecer la unidad de todo ese humilde y sencillo pueblo”, terminó diciendo el prelado.