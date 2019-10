Radiografía de la miseria de Nicaragua

La niña acomoda la cara sobre el vidrio polarizado del Toyota Yaris, y haciendo una especie de binoculares con las palmas de sus manos, trata de hurgar con la vista hacia el interior del automotor, ya que los golpecitos que dio en el vidrio antes de asomarse, no fueron suficiente para obtener una moneda del conductor.



No hay respuesta. La señal del semáforo cambia del rojo al verde, y el carro arranca suavemente, mientras la niña busca la raya amarilla en medio de los dos carriles para ubicarse en zona “neutral”, en plena calle y bajo un solazo verdugo que no permite alzar la vista al cielo sin que se hieran las retinas.



La niña, de unos siete años, no está sola. En esos semáforos, conocidos como La Robelo, hay unas 50 ó 60 personas que se dedican a buscar la vida de diferentes formas: unos pidiendo o mandando a sus vástagos a pedir, otros limpiando vidrios, otros vendiendo “chucherías” y frutas, y otros, sin asco, tratando de robar.



¿Cuántos años llevan así? No sé sabe, como sí se sabe que cada vez aumenta el número de personas ahí. Los niños se comportan como si hubieran vivido toda su corta existencia en ese mundo. Los adultos, pieles curtidas por la brutal luz solar, llevan, cuando menos, cinco o más años. Son rostros conocidos para los conductores que frecuentan la vía.



Según diversos estudios sobre el estado de la pobreza en Nicaragua, lamentablemente las esperanzas para que esas personas y esa niña salgan del lugar, son cada vez más escasas, o cuanto más, difíciles.



De acuerdo con el último mapa de la pobreza en Nicaragua, presentado el pasado diez de abril, la situación de la miseria en este país desmejoró terriblemente: de 909,571 pobres extremos que se calculaban en el Mapa de la Pobreza de 2001 (elaborado con base en el censo nacional de 1995), pasamos a 2 millones 224 mil 814 personas en estado de pobreza severa, de un total de 5.4 millones de nicaragüenses

Eso es más del 140 por ciento de aumento de cifras. O sea, la pobreza se duplicó, y un poco más.



Y eso se observa, comparativamente, con la cantidad de municipios en estado de pobreza severa que existía antes de 2001 y la cantidad que existe ahora bajo esa condición socioeconómica.



En el Mapa de la Pobreza de 2001, cuando existían 151 municipios, se hablaba oficialmente de 31 municipios en estado de pobreza severa y 52 municipios en estado de pobreza baja.



El nuevo mapa de la pobreza presentado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) señala actualmente la existencia de 38 municipios en estado de pobreza severa (la condición más alta de la pobreza extrema), y los 52 municipios que antes eran de la categoría pobreza baja, ahora se disminuyeron a 39 en esa condición.



¿Cuál es la explicación para estar tan pobres? Las causas son muchas, y no caben en este análisis, pero sí las razones que explican cuándo se es pobre y cuándo no se es.



Oficialmente se estima que en el año 2005, la pobreza general en Nicaragua era del 48.3 por ciento y la pobreza extrema del 17.2.



Según el estudio Características de la Pobreza de Nicaragua, del Inide, esto implicaba que de cada 100 nicaragüenses, 48 estaban en alguna condición de pobreza. ¿Qué significa ser pobre? La explicación técnica es que una personas es pobre cuando su valor de consumo mensual per cápita, es menor de 596.2 córdobas de acuerdo al valor de la línea de pobreza general.



Se es pobre severo, o extremo, cuando el valor de consumo mensual por persona es menor a 327.3 córdobas al mes, de acuerdo al valor de línea de pobreza extrema establecido por el gobierno en base a medidas internacionales aprobadas por el Banco Mundial.



Con base en ese estudio, se determinó que la pobreza rural sigue siendo más extensa y profunda que la urbana. Mientras hay un 6.7% de pobreza extrema y 30.9% de pobreza general en la población urbana, en la población rural el 30.5% es pobre y el 70.3% es pobre severo.



Dicho de otro modo, las personas que viven en zonas rurales son casi cinco veces más pobres extremas y dos veces más pobres que aquellas de las zonas urbanas.



Según el Mapa de la Pobreza, las dos regiones con mayor incidencia de pobreza general, reuniendo ambas más del 75 por ciento en esa condición, son la Central Rural, con 76.8%, y el Atlántico Rural, con 76.6%.



En el país casi cuatro de cada diez personas (39.4%) viven con menos de un dólar al día, y las tres cuartas partes de la población (75.8%) sobreviven con menos de dos dólares. Un servicio de comida promedio, con arroz, tortilla, frijoles y algún pedazo de pollo o carne, cuesta entre 30 y 45 córdobas en comedores populares. Eso es más de 2.5 dólares.



Lo positivo del informe sobre la pobreza, y eso es un punto a favor del Inide, es que por primera vez en muchos años se presentó un estudio detallado técnica y geográficamente, donde se señala la pobreza departamento por departamento, municipio por municipio, comarca por comarca, barrio por barrio y cuadra por cuadra.



Según el nuevo Mapa de la Pobreza, el municipio más pobre del país es El Tortuguero, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), y el menos pobre es el municipio de Rivas, en el Pacífico sur del país.



En El Tortuguero, el 87.4 por ciento de una población total de 20,510 personas, vive en extrema pobreza. Caso contrario en la ciudad de Rivas, donde de una población de urbana de 7,094, apenas el 13.5 por ciento se considera pobre extremo.





Alfredo Missair, coordinador-residente del Sistema de las Naciones Unidas

“Alimentos y trabajo, bases para el cambio”



¿Está Nicaragua condenada a la pobreza extrema eterna? Según el coordinador-residente del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, Alfredo Missair, el país puede salir adelante si enfoca sus esfuerzos en tratar de mantener el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.



Pero, principalmente, dice Missair, Nicaragua mostraría un gran avance en la lucha contra la pobreza futura si logra generar empleos para la masa juvenil, que cada día más requiere de trabajo, y si logra proveer de alimentos a la niñez.



“Lo primero que debemos decir de la pobreza en Nicaragua es que se estancó, esa es realmente la frustración que hay en Nicaragua, un punto más un punto menos, no es logro o fracaso de nadie, es lo mismo de siempre”, dijo al comentar el estado de la pobreza en el país.



Según Missair, Nicaragua necesita bajar los niveles de crecimiento económico a la población. “Nicaragua tuvo un mejoramiento macroeconómico muy espectacular en las últimas épocas, un tesoro con divisas importantes que está creciendo, tiene una estabilidad macroeconómica bastante seria, lo que hace falta ahora es que ese crecimiento logre bajar a la gente”.



¿Cómo se mostraría una desaceleración de la pobreza? Generando empleos, dice Missair.



“El tema del siglo XXI es la capacidad de generar empleo para la gente que no tiene empleo y que está en búsqueda de eso, y que está temiendo ser pobre crónico, eso es lo terrible, si nosotros no le damos empleo a la gente, vamos a transformar a la gente en pobres crónicos”, advirtió.



Además, anotó que la agenda política y económica del país debe enfocarse en procurar la alimentación adecuada de la niñez.



“Lo otro que se requiere, es resolver el problema de la desnutrición crónica infantil, para no empeñar el futuro del país. Hay que procurar la alimentación a la niñez. Esto se traduce en una población futura mejor capacitada física y mentalmente para estudiar, y para luego buscar un trabajo, si no se logra eso, van a tener ciudadanos con menor capacidad para estudiar, trabajar y producir”, dijo.





Nos confirman pobres aquí y allá

El aumento de la pobreza en el país no ha sido únicamente confirmado por el gobierno mediante la presentación de su nuevo mapa de la pobreza, sino por el Banco Mundial.



El pasado 11 de abril esta institución financiera global presentó un estudio donde se señala que el aumento de los precios de los alimentos, y la escasez de ellos, ha empeorado las condiciones de progreso de muchos países en el mundo, donde Nicaragua ha sido la más afectada.



Cita el estudio que el precio de los alimentos se ha encarecido 45 por ciento en los últimos nueve meses, y en diciembre pasado se registró el alza de precios mensual más alta en casi 20 años, de acuerdo a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).



De acuerdo con los informes preparados por técnicos de la FAO, el encarecimiento de los alimentos en el mundo se debe a variaciones significativas en la oferta de los rubros, así como a cambios en la demanda de los mismos.



Un estudio elaborado conjuntamente por el organismo de la ONU y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, explica que la oferta de la producción agrícola se ha visto impactada por el alza que ha tenido en el último año el precio del combustible.



Este año, por primera vez en la historia, el barril de petróleo se negoció arriba de 100 dólares.



De acuerdo con la información, el aumento en el precio de venta de los alimentos ha tenido un mayor impacto en América Central.



En esta región, el valor de negociación del maíz, un alimento básico, prácticamente se ha duplicado. Asimismo, el precio de los granos, otro producto básico, ha alcanzado niveles sin precedentes debido a las malas condiciones climáticas, señaló un informe entregado por el Programa Mundial de Alimentos, de las Naciones Unidas.



El PMA, , destaca como más graves el caso de dos países: Nicaragua y El Salvador.



En el primero, el precio de la tortilla se disparó 54% entre enero de 2007 y el primer mes de 2008.



Según el Banco Mundial, la pobreza aumentó en 2007 el 2.6% en nueve países sobre los cuales existía información confiable: Bolivia, Camboya, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Pakistán, Perú, Vietnam y Zambia.



De esos países, cita el Banco Mundial, el más afectado es Nicaragua, donde la pobreza creció 10.7% en el sector rural y el 7.8% en total.