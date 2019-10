Así es Unión Fenosa

A ocho años de iniciar operaciones en el país, la empresa Unión Fenosa se convirtió en el enemigo público número uno. Las deficiencias en la distribución de energía, las cuestionadas pero puntuales facturas a los consumidores, y la sombra de los apagones, se encargaron de granjearle esa fama.



Mientras, los ejecutivos de UF sostienen que la firma no ha logrado las ganancias que esperaban porque el fraude energético y las pérdidas técnicas les carcomen el negocio.



Pero las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la firma española ya están confirmadas. Por ahora sólo resta esperar. La propuesta oficial del Ejecutivo es adquirir entre un 15 y 20 por ciento de las acciones. Por su parte, el portavoz de Fenosa asegura que sus dueños ya enviaron su respuesta desde Madrid: vendemos todo o nada.



A continuación, un detalle de los activos eléctricos que la empresa dijo tener el 24 mayo de 2007; y un desglose de las inversiones ejecutadas hasta esa fecha, según un reporte de la misma. Esto forma parte de lo que entraría en juego en la mesa de negociación Gobierno-UF.



Inventario e inversiones 2001-2006

En principio, está la cantidad de clientes registrados en el sistema de Disnorte y Dissur, las dos distribuidoras de Fenosa: 642,507 personas, en la zona del Pacífico, Norte y Central del país.



Y un inventario de: 172 circuitos de distribución; 13,299 kilómetros en Líneas de Media Tensión, así como 12 mil kilómetros en Líneas de Baja Tensión. Y un total de 42,824 transformadores y 81,852 luminarias.



Por otro lado están las inversiones ejecutadas en las instalaciones, las plantas, y el equipo utilizado para hacer llegar la electricidad hasta los hogares, empresas, comercios, hospitales y oficinas públicas.



De acuerdo con el reporte que brindó José Ley Lau, Gerente de Negocios de la compañía, durante un foro energético realizado el 24 de mayo de 2007, Unión Fenosa invirtió entre 2001 y 2006 un total de hasta 1 mil 298 millones de córdobas, equivalentes de unos 82.4 millones de dólares.



A esta cantidad, según explicó, se le tenía que restar 8 millones de dólares, descontando subvenciones recibidas, donaciones de terceros, aportes reembolsables, y el alumbrado público de la Alcaldía de Managua.



En concreto, la inversión neta de Disnorte y Dissur, según Ley Lau, fue de 74 millones 449 mil 874 dólares en el período 2001-2006.



Los conceptos en los que más destinó dinero para la instalación técnica de distribución fueron: “conductores, postes, torres y accesorios”, con un monto de 213.5 millones de córdobas; y los denominados “elementos de control”, con 549 millones de córdobas invertidos.



C$ 280 millones en equipos de oficina, vehículos y terrenos

El reporte también indica que Unión Fenosa gastó 250 millones de córdobas para la adquisición de “equipos de oficina, vehículos y otros”. Y otros 30.3 millones en edificios y terrenos.



Según Unión Fenosa, las cifras de las inversiones fueron auditadas en 2001 y 2002, por la firma PriceWaterhouse & Coopers. Entre 2003 y 2005, la encargada fue Deloitte & Touche. Y en 2006, los resultados de inversión corresponden a cifras internas.



Por ahora, las autoridades de gobierno únicamente han informado la intención de adquirir entre un 15 y 20 por ciento de las acciones de la empresa española en Nicaragua. Pero no se han pronunciado abiertamente sobre la condiciones de las negociaciones que ya llevan varios meses.



Agustín Jarquín: “Gobierno obligado a informar”



Por su parte, el diputado Agustín Jarquín, Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, dijo que el estudio técnico financiero de una posible compra accionaria, tiene que ser presentado ante el Parlamento. “El Gobierno se va a ver obligado a informar”, afirmó.



Jarquín recordó que el contrato que suscribió UF con el gobierno del presidente Enrique Bolaños “fue en desventaja” para el Estado, y además, estableció un monopolio. “Hubo decisiones no claras que eliminaron la competencia, y en el contrato, las obligaciones de Fenosa no quedaron bien definidas”, afirmó.