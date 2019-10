¿Ejerciendo y delinquiendo?

El abogado Israel Zelaya Rivas, suspendido en el ejercicio profesional por su participación en el escándalo de los 609 mil dólares, continuó ejerciendo, y producto de algunas diligencias notariales fue acusado por los delitos de estelionato, falsificación de documentos públicos y asociación e instigación para delinquir.



Sin embargo, sólo estuvo detenido 24 horas. Además, de todos los acusados por estos delitos, Zelaya Rivas fue el único al que no se le dictó prisión preventiva, pese a que la Policía encontró evidencias en su contra.



A mediados de agosto de 2007, Zelaya Rivas fue denunciado en la delegación policial de Masaya junto a Martha Carolina Rivas Alvarado, Leonardo Roberto Rivas, Jamileth Alvarado y el ciudadano de nacionalidad norteamericana, Santos Roberto Benard Gutiérrez, entre otros. Todos señalados de haberse apropiado de 16 microbuses a través de la figura del arriendo, los cuales posteriormente fueron vendidos por medio de escrituras falsas.



El Jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Masaya, subcomisionado Julio César Alvarado, explicó a EL NUEVO DIARIO que los denunciados crearon una supuesta empresa turística, luego contactaron a unos transportistas y les hicieron una propuesta difícil de rechazar.



Ofrecieron un buen precio por el alquiler de los vehículos y se comprometieron a cubrir los gastos de combustible, compra de llantas, reparación del motor y pago de chofer, entre otros.



“Todo eso corría a cuenta de las personas estas que le estoy refiriendo. Una oferta que obviamente hizo que muchas personas cayeran en este jueguito”, dijo Alvarado.



A la estación policial de Masaya se presentaron 12 personas a denunciar estos hechos, pero en el transcurso de las investigaciones se constató que había más de 20 afectados.



“Luego mediante la ayuda de supuestos abogados y notarios --entre ellos el ya antes mencionado Israel Zelaya Rivas--, procedían al traspaso de dominio aparentemente, donde figuraba que el inicial arrendador había transferido el dominio mediante escritura, para que luego Martha Carolina --por ejemplo--, procediera de manera amañada a efectuar una venta de dichos vehículos a terceras personas”, expresó Alvarado.



Estafa llega a un cuarto de millón de dólares



El monto por el delito de estafa asciende a los 250 mil dólares. Por ejemplo, la denunciante Xilonem Dávila Rodríguez aseguró que pagó por cinco vehículos un aproximado de 100 mil dólares. Otro de los afectados de nombre Abraham Josué Mendoza Arias manifestó haber pagado 193 mil córdobas por la compra de otros dos microbuses.



En ambos casos, el abogado Israel Zelaya Rivas elaboró las escrituras de compra y venta de estos vehículos. Al menos en los documentos aparece su sello y su firma. Según el subcomisionado Julio César Alvarado, la mayor parte de los testimonios fueron realizados por este notario.



Precisamente, las evidencias de los delitos de falsificación de documentos públicos y estafa son las escrituras hechas por Zelaya Rivas. La Policía también en su trabajo investigativo logró recuperar los 16 vehículos y verificó con los legítimos dueños que nunca habían sido vendidos.



Se hizo un trabajo coordinado con las estructuras policiales de los distritos dos, cuatro y cinco de Managua, donde se habían radicados otras denuncias. La delegación departamental de León, igual se vio involucrada, pues se tuvo que ocupar dos microbuses que estaban en Nagarote.



Los vehículos recuperados se convirtieron en la principal evidencia del delito de estelionato. Mientras que el delito de asociación e instigación para delinquir estaba sustentado por el número de participantes en el hecho.



Todos capturados



Además, la Policía capturó a todos los denunciados, los puso a la orden del Ministerio Público y fueron acusados ante el juez de audiencia de Masaya, Leonel Alfaro.



“A todos se le realizó la audiencia preliminar, a todos se le dictó prisión preventiva, excepto a Israel Zelaya Rivas. Al final no sé qué ocurrió”, indicó Alvarado.



El pasado viernes, un equipo de EL NUEVO DIARIO viajó a Masaya para conocer en qué estado se encuentra el juicio de estas personas, pero en el Ministerio Público manifestaron que los dos fiscales que llevaban el caso no estaban. Lo mismo nos dijeron en el juzgado.



Alvarado concluyó diciendo que todas las audiencias se celebraron en el mes de enero y a estas alturas todos los investigados se encuentran libres.



Magistrada Alba Luz Ramos se refiere a caso del abogado Israel Zelaya Rivas:



“Protegido mío no es”



La magistrada Alba Luz Ramos, miembro del Consejo Administrativo de Carrera Judicial, explicó a EL NUEVO DIARIO que cuando un abogado es suspendido por la CSJ se manda a notificar y a pegar en la tabla de todos los juzgados del país y de los registros públicos. También se les da de baja en el sistema de registro de abogado y notarios. De ahí, no existen más controles.



“De manera que si ellos realizan alguna gestión, ahí sale que están suspendidos. Lo único que uno ya no puede evitar es, por ejemplo, que ellos den asesorías privadas, mientras no salgan firmando como abogados”, agregó.



Al consultarle sobre el caso específico de esta nueva acusación en contra del abogado Israel Zelaya Rivas, Ramos respondió que no la conocía, aunque admitió haber escuchado algo al respecto hace unos meses en los medios de comunicación.



¿No existen otras medidas correctivas para abogados suspendidos que incumplen esta sanción de la CSJ?



Como no, hay que estudiar el caso, hay que ver si alguien ha puesto una queja. Como le digo, yo oí hace rato, hace meses, pero nadie me ha dicho que hay que abrir un informativo o que hay una queja.



Tendría que haber una queja de los mismos afectados en esa estafa. Me imagino que ante los jueces ya se está llevando el caso, penal y civil, para pedir la nulidad de esos documento. Eso es nulo.



Él no esta autorizado para ejercer el notariado. Simplemente la gente lo tiene que alegar y pedir la nulidad. Habría que analizar. Además, ha cometido otros delitos en el mismo servicio profesional, porque al estar impedido está usurpando funciones, porque la función notarial es una función pública.



Para nadie es un secreto que magistrados de la CSJ protegen a algunos jueces y abogados. ¿Es protegido Israel Zelaya Rivas?



No le podría decir eso, porque no conozco quién lo podría estar protegiendo. Mío no, de eso puede tener la más absoluta seguridad.



Zelaya Rivas participó en el escándalo de los 609 mil dólares que desaparecieron de una cuenta de la CSJ, y todavía se desconoce el paradero de ese dinero. ¿Será que sabe mucho y no conviene que esté detenido?



(Ríe) No lo sé, no le puedo decir quién lo protege, si es realmente protegido. O es una persona muy audaz.



Este nuevo caso que involucra a Israel Zelaya Rivas se ventiló hasta en los juzgados. ¿Cómo es posible que no haya trascendido hasta la CSJ que este abogado anda ejerciendo cuando está suspendido? Además, fue al único que no se le dictó prisión preventiva. ¿No le parece mucha coincidencia?



Habría que preguntarle al juez cuáles son las razones que tuvo o si no tuvo ninguna.



Abogado Israel Zelaya Rivas reconoce



Contradictorio. Todo el tiempo se mostró así el abogado Israel Zelaya Rivas, al brindar su versión sobre la acusación que existe en su contra por los delitos de estelionato, falsificación de documentos públicos, estafa y asociación e instigación para delinquir.



EL NUEVO DIARIO se comunicó ayer vía telefónica con Israel Zelaya Rivas, y primero alegó que los sellos y las firmas de las escrituras de compra venta de los vehículos en cuestión no son de él. No obstante, admitió al final que continuó ejerciendo su profesión, por necesidad.



¿Por qué continuó ejerciendo si usted se encuentra suspendido por la CSJ?



Yo le voy a decir dos cosas: uno, el sello de un notario lo puede hacer cualquier zapatero, y mi firma es simple, tan simple, que la puede hacer un niño de poca edad. Entonces, eso es lo que pasa.



¿No conoce a las personas que fueron acusadas junto a usted? ¿Nunca elaboró estos testimonios? ¿Entonces no tiene nada que ver en este caso?



Claro que no, si inclusive el año pasado llegue a declarar a la Policía. Me extraña que me quieran involucrar en caso donde hay gente que ni conozco. No sé realmente.



Pero usted admite en declaración brindada en el Distrito Cuatro haber realizado la escritura de compra venta que involucra a los señores Carlos Ramón López Prado y Leonardo Rivas.



Es lo único que declaré, porque sí, inclusive, hay copia en el protocolo y de la cédula de él.



En esa misma declaración reconoce que conoce al señor Leonardo Rivas.



Sí, lo conozco desde hace 25 años.



¿Cómo libró esa escritura si usted está suspendido?



A mí no me han hecho una prueba caligráfica para ver si es cierto, porque en criminalística esa es la prueba. El problema es que fui presionado y le dije efectivamente que sí. Me dijeron que iba a ser testigo, que ayudara.



Yo no soy policía. Tampoco lo estoy presionando. ¿Realizó usted esas escrituras?



Yo ahí lo dije, que sí, si usted tiene esa declaración, dice que sí.



¿Siguió ejerciendo su profesión por necesidad?



Usted tiene constitucionalmente a trabajar. Si usted es periodista, no creo que sea médico o ingeniero…



¿En qué etapa se encuentra este juicio?



Sí, me dieron arresto domiciliar, lo que pasa es que he estado enfermo, soy un hombre viejo. Se está llevando el juicio, no hay problema con eso.



¿A usted lo protege alguien en la CSJ? Le pregunto porque se vio involucrado en el escándalo de los 609 mil dólares y se desconoce el paradero de ese dinero todavía.



Lo que pasa es que vivimos en Nicaragua. No hay que extrañarse. No ando escondiendo nada. La verdad es que hay intereses que desconozco. Igual que usted tengo que buscar qué comer, porque ni somos Chamorro, ni Montealegre, ni Ortega, ni Murillo, y hay que buscarla.