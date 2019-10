Bill Gates entregó ayuda a damnificados por “Félix”

La Fundación Bill Gates, del dueño del gigante informático Microsoft, entregó ayuda de emergencia para los damnificados por el huracán Félix en Nicaragua, que azotó el noroeste de ese país el pasado 4 de setiembre, informó este martes una organización no gubernamental (Ong).



La ayuda humanitaria consistente en 65 toneladas de alimentos, artículos de higiene, cocina, frazadas y mosquiteros, por valor de 180 mil dólares, será entregada a comunidades miskitas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), dijo el coordinador de asuntos humanitarios de Visión Mundial-Nicaragua, Bayardo Figueroa.



El capítulo Taiwan de Visión Mundial apoyará con 100 mil dólares la fase de rehabilitación de techos que fueron levantados por los vientos del huracán Félix, para lo que se hacen coordinaciones con las autoridades locales a fin de ordenar la entrega de ayuda y no redoblar esfuerzos en una misma comunidad, dijo Figueroa.



El funcionario manifestó que, a dos semanas del paso devastador de Félix, la ayuda a comunidades en la zona del llamado triángulo "no es eficiente, oportuna, tardan en llevarla" porque los caminos fueron destruidos por el efecto del huracán, dijo Figueroa.



Mientras tanto, el Ejército de Nicaragua informó que la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea continúan realizando patrullajes de exploración costera y en los territorios afectados por el huracán Félix para la búsqueda de desaparecidos o fallecidos.



Según cifras oficiales de la institución militar, 188.726 personas fueron afectadas por el ciclón, 102 resultaron muertas, 86 desaparecidas y 136 rescatadas.