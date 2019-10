Concejales reforman presupuesto de la alcaldía de Managua

La caída en las recaudaciones de la Alcaldía de Managua durante el mes de marzo, así como los gastos de última hora que tensionaron el funcionamiento de La Chureca, obligó a los concejales reformar el Presupuesto de la municipalidad del presente año.



El edil capitalino, Dionisio Marenco, explicó que la reforma es para ajustar la tendencia del gasto y los ingresos que están un poco apretadas, y como la ley dice que durante el último año del alcalde ya no se pueden hacer más reformas después del segundo trimestre, “entonces queremos ir haciendo rápido lo que va pasando para que no se nos acumulen los problemas”.



“En marzo pasado tuvimos un caída fuerte en las recaudaciones, talvez quizás por el problema que hubo en La Chureca y eso queremos irlo observando día a día para ver que pasa e ir corriéndolo y no llegar a fin de año con un problema de iliquidez grande”, dijo Marenco.



Marenco dijo que tiene que dejar las cuentas saldadas y no puede heredar deudas al nuevo alcalde, ni dejar cosas a medio camino. También aseguró que para este año se va a reducir el plan de inversiones de la comuna capitalina.



“Esa reducción de los proyectos dependerá de la caída de los ingresos, porque nosotros no recibimos dinero de ningún lado, más que los ingresos que captamos”, añadió Marenco quien aseguró que en el mes de abril se revisará si se tiene dinero y así ir disminuyendo el nivel de las inversiones.



Recortes a los proyectos



Estimó el edil que “nosotros deberíamos estar recaudando el 20 por ciento por encima de lo recaudado. Para este año se había programado recaudar 1,200 millones de córdobas, pero “ahorita ajustamos 1,300 millones, le metimos cien millones más pero si en abril, mayo y junio esta tendencia no cambia, entonces tendríamos que recortar drásticamente los proyectos de inversión”.



“Si se nos caen 200 millones de córdobas en recaudaciones, entonces recortamos esa misma cantidad de dinero en los proyectos de inversión”, aclaró el edil capitalino con respecto a las obras programadas para los diferentes barrios de Managua.



La primera reforma del Presupuesto municipal de este año se aprobó por unanimidad. El presupuesto aprobado el 17 de diciembre del año pasado fue de 1,200 millones 348 mil 505 córdobas.



Propuestas



En cumplimiento a la Ley de Municipios y la Ley del Régimen Presupuestario Municipal, el alcalde Marenco presentó la propuesta de la primera modificación y el Concejo Municipal acordó que la comisión de finanzas dictaminará favorablemente la enmienda presupuestaria.



Según la ordenanza municipal aprobada por los concejales dice que el presupuesto de ingresos es 1,313 millones 482 mil 504 córdobas y los egresos la misma cantidad. Copia de la modificación presupuestaria fue enviada a la Contraloría General de la República y al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal.



La ordenanza entró en vigencia a partir de su aprobación en el Concejo Municipal de Managua sin perjuicio de su publicación en cualquier medio de comunicación social.