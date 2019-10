Rappaccioli: 16 % imperativo

Los dueños de Unión Fenosa Internacional accedieron vender el 16 por ciento de las acciones de sus empresas distribuidoras de energía eléctrica, Disnorte y Dissur, al gobierno de Nicaragua, confirmaron ayer el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli y el gerente de Comunicación de Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín.



Sin embargo, existen algunas diferencias para firmar el Memorando de Entendimiento entre los funcionarios de Fenosa y del gobierno. Rappaccioli aseguró que el Estado comprará el 16 por ciento de las acciones, pero no dejó claro cuál era el valor de cada acción, y se limitó a decir que para comprar ese 16 por ciento de las acciones se necesita un máximo de “10.2 millones de dólares o menos, pero no más”, y llegó en el menos hasta el millón de dólares.



Explicó que “Unión Fenosa de España” ha agregado “dos o tres cositas” con las que no están de acuerdo, como por ejemplo, hacer las revisiones en lo relativo al plan de reducción de pérdidas en los asentamientos, plan de reducción de pérdidas de energía en lo general, y los ajustes en la tarifa de acuerdo con el costo de la energía, pero insistió en que la compra del 16 por ciento de las acciones es un hecho.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, corroboró las declaraciones de Rappaccioli al decir que los dueños de Unión Fenosa cedieron en vender el 16 por ciento de las acciones de Disnorte y Dissur, y aseguró que ese acuerdo será firmado antes que finalice este mes, una vez que se realicen los “últimos ajustes”.



Deberá pasar por Asamblea



El sábado pasado, Rappaccioli reveló a EL NUEVO DIARIO que el gobierno insistiría a los dueños de Unión Fenosa comprar entre el 15 y 20 por ciento de las acciones, pero ayer, en las instalaciones de una radio oficialista, el funcionario confirmó a los medios de comunicación que la compra será del 16 por ciento de las acciones.



Rappaccioli calculó que una vez conciliadas las deudas que tiene Fenosa con las empresas generadoras estatales y las que tienen el Estado con Fenosa, habrá un remanente de unos 10 millones de dólares (191 millones 694 mil córdobas), con los cuales se estaría adquiriendo el 16 por ciento de las acciones de las dos distribuidoras, convirtiendo así en socio al Estado nicaragüense de esa empresa.



Agregó que para concretar esa transacción, los diputados deben aprobarlo. Pero antes, el presidente Daniel Ortega y los dueños de Fenosa firmarán el Memorando de Entendimiento, el cual se viene negociando con ejecutivos de Fenosa desde agosto del año pasado, cuando él, en representación del Estado y Honorato López Isla, Vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, firmaron un documento denominado “Avance del Protocolo de Entendimiento”.



Necesitan que aprueben “Ley Antifraude”



En ese documento rubricado en agosto pasado, según Rappaccioli, se acordó que Fenosa invertiría 40 millones de dólares para los próximos cinco años, pero antes el gobierno debía garantizar aprobar la Ley de Uso Responsable del Servicio de Energía Eléctrica, conocida como Ley Antifraude Energética.



Es por eso que Rappaccioli dijo esperar que la firma del Memorando de Entendimiento sea a más tardar a fines de este mes, una vez que se apruebe la Ley Antifraude Energética. Y también anunció que se harán cambios en la Ley Estabilidad Energética (Ley 554), sin embargo no precisó de qué tipo.



END conoció que otro de los acuerdos logrados entre el gobierno y Fenosa es aumentar el reconocimiento de las pérdidas de energía eléctrica en la tarifa a los consumidores al pasar de un 11 por ciento, que es lo que reconoce actualmente el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, a un 15 por ciento.



Enrique Kuan, Director General de INE, reveló días atrás que el año pasado los consumidores cancelaron unos 30 millones de dólares a Fenosa en concepto de pérdidas técnicas (11 por ciento), es decir, que si el reconocimiento de dichas pérdidas asciende al 15 por ciento, los consumidores pagarían más de 40 millones de dólares en la tarifa de energía este año.



No descartan compra total de empresas



Tampoco descartó la posibilidad, como lo indicaron fuentes gubernamentales el sábado pasado a END, de comprar Disnorte y Dissur, al decir que la compra de la totalidad de dichas empresas depende de si los ejecutivos de Fenosa cumplen el Memorando de Entendimiento, cuyos detalles siguen siendo un misterio.



Agregó que una vez aprobado el Memorando de Entendimiento por la Asamblea Nacional, le permitirá a Ortega nombrar a una persona en la Junta Directiva de Fenosa para que vele por que se cumpla las inversiones de esa empresa en Nicaragua, además de tener acceso a las cuentas de la empresa, revisar los estados financieros auditados, y permitirá evaluar la realidad en materia física, técnica y económica de la institución.



La dosis de populismo



Eso permitirá, según Rappaccioli, que la persona que represente al gobierno en la Junta Directiva de Fenosa, estará a favor de los consumidores, “especialmente de aquellos que han estado marginados, que es ese 45 por ciento de la población que no tiene energía eléctrica”, culminó el Ministro de Energía y Minas.