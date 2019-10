Filas en Cuba para adquirir celulares

Decenas de cubanos formaban este lunes largas filas en oficinas de la telefonía estatal, impacientes por contratar un móvil a pesar de los precios astronómicos para su bolsillo, una posibilidad que hasta ahora estaba reservada sólo a extranjeros, y que recientemente fue autorizada por el gobierno de Raúl Castro.



Como muchos nacionales, la campesina de 58 años Iluminada Rodríguez, dijo en una de las colas que leyó la noticia el 28 de marzo en el diario oficial Granma, y corrió a avisarle a su familia que vive en Miami para que le financiaran el celular.



"Con mi retiro de 202 pesos mensuales (9 dólares) no podría pagarlo, pero sabía que la familia me lo pagaría, porque para hablar con ellos dependía hasta ahora de un vecino", comenta la mujer, mientras esperaba su turno en la fila para contratar los servicios en una oficina de la calle Obispo, en la Habana Vieja.



En 30 oficinas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), los cubanos pueden elegir entre seis modelos de móviles que van desde 64.80 dólares hasta 288.80, y contratar una línea por 119.88 dólares. Pagan el servicio con la modalidad de prepago, con tarjetas que adquieren por 10.80; 21.60 o 42.20 dólares.



La libre contratación de telefonía celular fue muy bien recibida por los cubanos, aun cuando muchos no pueden tener acceso ese servicio por sus altos precios.



El salario medio en Cuba es de 408 pesos (unos 18 dólares), pero muchos tienen otras entradas y compran las divisas en las casas de cambio, reciben estímulos en moneda dura de sus empresas o remesas de sus familiares en el extranjero.



Llamar o recibir gratis



Aunque con tarifas elevadas, con sus celulares podrán llamar directamente a Miami (2.91 dólares el minuto) o a cualquier otro punto del exterior, y también recibir llamadas gratis desde otros países.



En la oficina donde Iluminada contrató el servicio de telefonía móvil, unas 70 personas esperaban impacientes para hacer la gestión, y similares filas se apreciaban en otras oficinas de La Habana, según constataron periodistas de la AFP.



"Aquí había criterios compartidos, yo era de las que no esperaba que esto fuera así, con tanta gente queriendo contratar el servicio, pero no acerté", expresa Arelys González, empleada de la oficina de Obispo.



"Comenzaron a llegar muy temprano y decidimos abrir media hora antes de lo normal", añade la joven, muy complacida por la gran afluencia de público.