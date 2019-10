¿Boicot ahora contra proyecto en Chureca?

El alcalde capitalino Dionisio Marenco dijo ayer que es extraño que pobladores de La Chureca le hayan dicho a una representación de la bancada sandinista de la Alcaldía de Managua de que no conocen el proyecto español que se impulsará en el vertedero municipal.



“Me he reunido varias veces con ellos a través de seminarios, encuentros y censos casa por casa, por lo que no sé con quiénes se habrán juntado”, dijo.



De fuentes edilicias se comentó que la presencia de miembros de la bancada rojinegra del Concejo en La Chureca parece ser el inicio de otro frente de confrontación que despuntará contra el edil capitalino en lo relacionado con el proyecto que financiará España en el vertedero.





Son 400 casas

Aclaró el edil que el proyecto español contempla la construcción de 400 viviendas. Cuando comenzó el proyecto había 120 familias viviendo dentro del basurero, y “cuando escucharon decir que venía el proyecto se metieron más familias para agarrar una casa, lo cual veo normal”.



“Si ustedes (los periodistas) observan lo que hay dentro de La Chureca, son champas de plásticos, pero nosotros tenemos toda la información de los censos levantados en el terreno y además están los números y nombres de cédulas de la gente que vive dentro de La Chureca”, dijo.



Aclaró el edil que el problema de la pobreza extrema que hay dentro del barrio --ubicado dentro del vertedero-- no “lo podemos arreglar desde la Alcaldía, lo que estamos haciendo es ver el problema de la basura, la contaminación del Lago de Managua y el saneamiento”.



Dijo que todavía el problema de La Chureca no está arreglado, porque el proyecto español que se impulsará en el vertedero durará unos 4 años en su ejecución.



Una vez que el gobierno español aprobó la cantidad de dinero para el proyecto “ahora viene la etapa de formulación del proyecto, hacer los planos y la parte técnica lo que es un proceso bien complicado que no se logrará hacer en lo que me queda de tiempo como alcalde de Managua”.