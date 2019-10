Irtramma medirá costillas a buseros

El Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, realizará una encuesta de calidad del servicio como parte de una serie de medidas establecidas dentro del plan de modernización del transporte urbano de la capital.



El ingeniero Francisco Alvarado, Director de Irtramma, en declaraciones a una emisora local, reveló que la encuesta busca hacer una evaluación del servicio que presta el transporte urbano y que determinará si mantienen o no la concesión del servicio.



La encuesta comenzará en las próximas semanas y está programada para tres meses, tiempo en el que estará lista la evaluación sobre la calidad del servicio. Alvarado no dio mayores detalles sobre lo que evaluará la investigación, pero puso mayor interés en el trato que tienen actualmente los conductores de las unidades hacia los pasajeros.



Además de los buses viejos, los operadores de unidades son la cara del transporte urbano de Managua y los más cuestionados por la población debido a su comportamiento irrespetuoso hacia los usuarios.



Según Alvarado, los transportistas no sólo tienen el subsidio en el combustible, sino también subsidio económico, y pronto tendrán nuevas unidades de buses, por lo tanto debe haber “un salto de calidad en la prestación del servicio de transporte urbano”.





Reformar Ley de Transporte

Para Alvarado, una forma de solucionar muchas debilidades que hay en el sector urbano del transporte depende de la Ley General de Transporte Terrestre, la cual, dijo, no permite ejercer una efectiva regulación en el servicio. “La Ley actual señala que los mismos transportistas se auto regulen”, explicó Alvarado, quien se inclinó a favor de una reforma a ese instrumento legal para que le permita al Irtramma regular el servicio.



Por ejemplo, los mismos transportistas son los que administran los programas de operaciones de las rutas, pero hay horarios en que las rutas dejan de circular dejando a buena parte de usuarios varados en las paradas, en tal sentido, Alvarado anunció que una vez las nuevas unidades de buses comiencen a prestar servicio en octubre próximo, habrá rutas nocturnas y hasta rutas ejecutivas que tendrán tarifas diferenciadas.



Alvarado anunció que en los próximos meses colocarán al menos 140 inspectores en cada terminal de salida y tope de las rutas para llevar un control de sus operaciones. Pero un mecanismo que permitirá un mejor control sobre los programas de operaciones de los buses será el sistema satelital que deberán tener las unidades que se comprarán a México, y que garantizará tener un control no sólo de las salidas y llegadas de los buses, sino del tiempo recorrido, la velocidad, y la cantidad de usuarios que subieron y bajaron.



Alvarado anunció que la Alcaldía de Managua comenzará en los próximos días a construir rampas especiales para acoplar las plataformas hidráulicas que tendrán las nuevas unidades de buses para los discapacitados.