Donan terreno para un puerto en el Xolotlán

Con el voto favorable de 15 concejales, dos en contra (liberales) y una abstención, el Concejo de Managua aprobó ayer la donación de un terreno a la Empresa Portuaria Nacional (EPN) para construir un muelle en el Malecón de Managua. El terreno donado a la EPN tiene una extensión 674.97 varas cuadradas, y ahí se construirá un muelle para el servicio de comunicación lacustre.



Una propuesta de la concejal liberal Lorena Valle no tuvo eco, y consistía en que el terreno se le otorgara en concesión de unos 20 años “porque en la municipalidad no podemos seguir donando las propiedades que son de la comuna”. La abstención fue de la doctora Lisseth Mayorga, del PLC, la que explicó que su decisión es porque la solicitud del titular de la ENP, Virgilio Silva Munguía, no fue dirigida al alcalde capitalino, Dionisio Marenco, sino a los concejales.



La concejal aclaró que toda solicitud de donación debe ser dirigida a la máxima autoridad del Concejo, el alcalde de Managua.