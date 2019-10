Policía se incauta 700 kilos de droga

La Policía Nacional dio un golpe al narcotráfico la tarde de ayer, pues en los alrededores del Mercado de Mayoreo ocuparon un furgón con unos 700 kilos de droga.



El comisionado general Carlos Palacios, Subdirector de la Policía Nacional, informó que un vehículo blanco, placas costarricense cabezal C-140324, rastra S-16201, ingresó al país el domingo por la frontera Sur, Costa Rica.



Fue detectado por los agentes antinarcóticos que ayer lo allanaron, localizando 17 caletas en el piso del camión. Lo trasladaron a Plaza El Sol, donde, hasta el cierre de la presente edición, los uniformados continuaban sacando los paquetes.



“Aún no tenemos un conteo final. En cada caleta vienen 40 ó 45 tacos de droga. Por la mañana se les dará un dato oficial. Se pesa taco por taco, y veremos el tipo de droga”, señaló.



Los paquetes de droga tienen al menos dos tipos de logos o dibujos. En uno aparece un árbol de pino, un sol, y en el centro el número 745, que podría tratarse de diferentes destinatarios, calidad o tipo de droga.



Palacios aseguró que no hay detenidos hasta ahora, ya que al “caer” el operativo las personas habían abandonado el furgón, y en el mismo no había otro tipo de producto, por eso investigan qué fue lo que declararon en el puesto fronterizo.



De acuerdo con la documentación ocupada en el camión, el vehículo pertenece a Maryorie de los Ángeles Reyes Jiménez, de Costa Rica, y era conducido por Barry Enrique Marín Jiménez y Hugo Marcelino Cedeño Obando. “Ya coordinamos con Costa Rica, a través de Interpol”, dijo Palacios.



El Comisionado General dijo que se presume que la droga es cocaína, pero el peritaje que realice la Policía va a determinar qué tipo de droga es. También confirmó que el cargamento pertenece a carteles mexicanos. Se cree que es un grupo que opera en Guatemala y, como siempre, su destino es el norte.