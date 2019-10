Concejo de Managua reforma presupuesto

La caída en las recaudaciones de la Alcaldía de Managua durante el mes de marzo, así como los gastos de última hora que tensionaron el funcionamiento de La Chureca, obligó ayer a los concejales reformar el Presupuesto de la municipalidad del presente año.



El edil capitalino, Dionisio Marenco, explicó que la reforma es para ajustar la tendencia del gasto y de los ingresos que está un poco apretada, y como la ley dice que durante el último año del alcalde ya no se pueden hacer más reformas después del segundo trimestre, “entonces queremos ir haciendo rápido lo que va pasando para que no se nos acumulen los problemas”.



“En marzo pasado tuvimos un caída fuerte en las recaudaciones, tal vez por el problema que hubo en La Chureca, y eso queremos irlo observando día a día para ver qué pasa e ir corrigiéndolo y no llegar a fin de año con un problema de iliquidez grande”, dijo Marenco.



“Yo ya me voy y tengo que dejar las cuentas saldadas, no puedo heredarle deudas al nuevo alcalde, ni puedo dejar cosas a medio camino”, añadió el edil, quien aseguró que para este año se va a reducir el plan de inversiones de la comuna capitalina.