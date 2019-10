Deterioro ambiental nos condena a ser más pobres

El fenómeno de los cambios climáticos a nivel mundial amenaza con sumir a Nicaragua cada vez más en la pobreza y alejarla de los ingresos económicos que genera el turismo internacional, advirtió ayer el científico Jaime Incer Barquero.



Desde la sede del Ministerio de Defensa, donde brindó una conferencia a los agregados militares en Nicaragua sobre los cambios climáticos y la amenazas al país, Incer Barquero indicó que Nicaragua está amenazando su propia sobrevivencia y afectando el turismo, al incurrir en prácticas de destrucción de los recursos naturales.



“Los cambios climáticos inciden en la sobrevivencia económica y social, la forma en que hemos agotado la capacidad productiva incide en un empobrecimiento mayor, una contaminación generalizada y amenazas a la salud”, dijo el experto, quien advirtió que el país sería una de las naciones más afectadas con los cambios climáticos.





Nicaragua siempre vulnerable

“Nicaragua sería uno de los países más vulnerables a estos cambios si no empezamos a rectificar las acciones de décadas, destruyendo los bosques, contaminando las aguas. La forma en que Nicaragua se está desarrollando es una especie de hara-kiri ecológico, su propia autodestrucción, todo apunta a ello”, reflexionó Incer Barquero.



Según Barquero, es contradictorio que mientras el país trata de incentivar el turismo para generar recursos económicos, se destruyan millones de dólares en la contaminación del medio ambiente.



“Es contraproducente que nosotros queremos estimular el turismo, pero no lo podemos estimular cuando la suciedad, la podredumbre, las pestes se abaten sobre Nicaragua como consecuencia del mal manejo del ambiente”, criticó.



“No podemos incentivar el turismo en un país donde continuamente se cortan los árboles, se queman los cerros y se ensucian los lagos. De tal manera que el turismo va a los lugares donde la gente ha aprendido a conservar la naturaleza y a respetarla, pero en Nicaragua estamos muy lejos. A pesar de todas las maravillas que nuestra geografía nos ofrece, hemos hecho todo lo posible por deteriorar esas maravillas y de esa manera ahuyentar el turismo”, anotó Incer Barquero.



El científico nicaragüense Jaime Incer Barquero advirtió que contrario a lo que se promulga a nivel mundial para detener los efectos de los cambios climáticos, en Nicaragua la tendencia “es la de destruir mas bosques” “y contaminar más lagos”, en la medida en que avanza la ganadería y el tráfico de maderas preciosas sin la vigilancia y el control del Estado.



Prueba del deterioro ambiental, señaló Incer, es la destrucción sin control de más de 70 mil hectáreas de bosques anuales.





País a la deriva

En ese sentido, observó que en las últimas cinco décadas Nicaragua ha perdido entre el 50 y 70 por ciento de su cobertura forestal, lo que se refleja en pérdidas de ríos y de capacidad para desarrollar energía hidroeléctrica.



El experto observó que los efectos de los cambios climáticos en el país se notan en la pérdida de biodiversidad y de suelos, “porque hasta ahora no se ha aplicado en este país un ordenamiento territorial que defina exactamente la mejor vocación de cada zona de Nicaragua en relación a las actividades productivas”.



Sostuvo que sobre esto no hay una visión integral a mediano y largo plazo, ya que casi todos los proyectos han sido enfocados en una inmediatez tal, “que no existe una visión sostenible de la política del Estado en el sentido de que los proyectos que se comienzan en un gobierno deben continuar, mejorarse y ampliarse en el siguiente gobierno”.



Incer Barquero, quien también es directivo del Fondo Nicaragüense para la Conservación de la Naturaleza, presentará en la UNI el próximo miércoles 16 de abril el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, la Lucha contra el cambio climático, producido por el Sistema de las Naciones Unidas.